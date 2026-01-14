Новым главой «Союза Азербайджан-Урал» избрали 69-летнего полковника МВД в отставке, председателя «Мечети 14 Святых» Керима Гасымова, пишут 66.ru и «Ъ-Урал». Два предыдущих лидера ранее были задержаны в рамках уголовных дел.

Новый лидер азербайджанцев Урала в беседе с RTVI отказался от комментариев, добавив лишь, что «многие пишут, что попало и что приходит им в голову».

«Ъ-Урал» пишет, что выборы прошли 10 января в Окружном доме офицеров Екатеринбурга. Гасымов не стал обсуждать с изданием свое назначение, но уточнил, что диаспора «держит путь на сохранение единства в рамках консервативных взглядов».

О том, что на пост нового лидера азербайджанцев Урала претендует Гасымов, в декабре 2025 года писал E1.ru. Его предшественники стали фигурантами уголовных дел: Шахин Шыхлински обвиняется в причастности к покушению на убийство, а Видади Мустафаев — в мошенничестве. Оба находятся в СИЗО.

По данным издания, местным азербайджанцам тогда раздавали предвыборные листовки, в которых говорилось, что Гасымов родился в семье, где было 16 детей, окончил специальную школу МВД СССР и Свердловский филиал Академии МВД России. Он служил в структурах ведомства 35 лет и имеет звание полковника милиции. Его девиз: «Единство азербайджанцев и дружба с Россией — гарантия успешного процветания науки, образования, культуры, спорта и бизнеса».

Гасымов, как отмечал E1.ru, утверждал, что не связан с Шыхлински, хотя помогал ему «в рамках закона». По его словам, он пытался донести до своего земляка, что «в России надо жить по ее законам».

Гасымов выступал за сохранение традиций и уникальности языка, предлагал развивать науку, спорт и физическую культуру, интегрировать мигрантов и укреплять международные связи. По его словам, его попросили занять пост, освободившийся после задержания Мустафаева.

«Азербайджанцы, которые считают себя действительно азербайджанцами, они выдвинули инициативу. Я, старый, больной, пожилой человек, осмыслил и принял решение на время взять на себя такую тяжелую ответственность. Подготовить молодежь, создать хороший фундамент. Чтобы молодежь наша дальше развивала идею единства, объединения и так далее», — рассказал E1.RU Гасымов.

О предыдущих лидерах азербайджанской диаспоры Урала

Мустафаев — предшественник Гасымова — был избран 1 сентября 2024 года и заявлял, что в приоритете его управления — интеграция диаспоры в общество и законы России. Однако через три месяца, 1 декабря, его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Мустафаев похитил у своего знакомого, гражданина Азербайджана Навруза Садатова, 16 млн рублей. Преступный эпизод может быть связан с покупкой автомобиля Porsche: по одной из версий, Мустафаев не заплатил за машину, купленную у Садатова, по другой — получил автомобиль и 1 млн рублей за должность замглавы диаспоры, но обещание не исполнил. Суд арестовал его до 31 января 2026 года, сам Мустафаев вину не признает.

Предшественник Мустафаева Шахин Шыхлински находится под арестом с августа 2024 года по обвинению в организации двух убийств, совершенных в 2010 году, а также в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным 66.RU, силовики считают Шыхлински лидером этнической группировки, восемь членов которой сейчас находятся в СИЗО по обвинению в убийствах и покушениях с 2001 по 2011 годы. Экс-лидеру грозит пожизненное заключение.

Летом 2025 года, после массовых задержаний уроженцев Азербайджана по подозрению в членстве в этнической ОПГ, 1 июля у ТЦ «Баку Плаза» автомобиль Шыхлински блокировали сотрудники спецназа. За рулем находился его сын Мутвалы, который сбил одного из силовиков. Вскоре его арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Адвокат утверждал, что тот сделал это неумышленно. Самого Шахина Шыхлински доставили в СКР для допроса и отпустили, он попытался скрыться. Позже его задержали в Москве и доставили в Екатеринбург, где его поместили в СИЗО №1. 15 января 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать уголовное дело с участием присяжных заседателей.