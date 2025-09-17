Задержания членов азербайджанской диаспоры на Урале, в том числе ее лидера Шахина Шихлински, по обвинению в убийствах своих земляков, спровоцировали волну арестов российский граждан в Азербайджане и резкое ухудшение отношений между странами. Теперь новым лидером свердловских азербайджанцев объявил себя екатеринбургский бизнесмен с кавказскими корнями Видади Мустафаев. В интервью RTVI он рассказал, как планирует развивать сотрудничество между Азербайджаном и Россией, чем не устраивал прошлый председатель и почему, несмотря на огромное количество претензий, Шахин Шыхлински десятки лет возглавлял уральскую диаспору.

«Он позиционировал себя маленьким царьком»

— Для начала подскажите, как у вас сейчас правильно звучит должность? Председатель диаспоры?

— Нет. Я — председатель Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала.

— Но, ранее в СМИ вы давали комментарии о том, что теперь вы глава диаспоры.

— Не диаспоры. Слово диаспора, оно, в принципе, исчерпало себя. Потому что диаспора, это была некая организация, которая была практически вне закона. Внутри себя она делала, что хотела. У них были свои правила, свои какие-то там права. Они не отчитывались перед общественностью, не говорили, не показывали свою программу. А Центр культуры молодежи и спорта азербайджанцев Урала подготовил целую программу.

— В чем разница между диаспорой и культурным центром азербайджанцев Урала, помимо отсутствия или наличия программы?

— Основной вопрос связан с интеграцией людей. Основная задача, которой должна была заниматься диаспора — это передача культурного наследия Азербайджана в Россию, из России в Азербайджан. Это основной момент!

— Шыхлински этим не занимался? Сможете сформулировать ваше отношение к нему?

— Отношение вообще никакое.

— А как оцениваете его деятельность на посту председателя диаспоры?

— Как абсолютно провальную.

— Из-за отсутствия той самой интеграции? Может быть, еще какие-то есть претензии?

— Помимо интеграции он должен был заниматься воспитанием молодого поколения. Этого же не происходило.

— А чем тогда занимался Шыхлински? Почему он столько лет оставался на посту?

— Я думаю, что эти вопросы нужно адресовать правоохранительным органам. Тем, с кем он контактировал и сотрудничал в Екатеринбурге.

— Но, наверное, его все же поддерживали и сами выходцы из Азербайджана?

— Его не поддерживали, его просто все боялись. Он вел здесь конкретный диктат. Если ты был с ним каким-то образом не согласен или для него не угоден, или мешался у него на дороге, он любыми путями делал так, чтобы или человека не было, или он просто собрал манатки и уехал отсюда.

— Но он ведь всего лишь глава диаспоры. Неужели у него были подобные рычаги воздействия на людей?

— Он позиционировал себя совсем в другом ключе — маленьким царьком здесь, на Урале.

«Мы с криминальными авторитетами не встречались»

— Вы следите сейчас за развитием уголовного дела Шыхлински и братьев Сафаровых?

— Только из СМИ. Меня абсолютно не интересует ни он, ни братья Сафаровы, ни то, что происходило в тот момент. Наша организация далека от всех этих моментов.

— А вообще вы с ним или с кем-то из братьев Сафарова знакомы лично? Приходилось общаться?

— Из братьев Сафаров я знаком с Акифом. Бывало, что с ребятами иногда приходили в ресторан «Каспий». А он там встречал гостей. На этом наше знакомство и закончилось.

— На основании этого знакомства, общения с ним, вы можете сделать вывод о причастности или невиновности Сафаровых в преступлениях, которые им сегодня вменяют?

— Я думаю, что в этом будет разбираться следствие. Мне не хотелось бы туда лезть и вообще задевать эту тему. Она не то, что немножко… Она — неприятна для азербайджанцев на Урале. Эти люди дискредитировали себя и отношение к азербайджанцам в России.

— Кафе «Каспий» СМИ называли чуть ли не штаб-квартирой ОПГ, криминальных авторитетов. Вы там тоже бывали. Насколько такое описание соответствует действительности?

— Я не знаю. Мы с криминальными авторитетами там не встречались. Заходили чай попить, перекусить. А чтобы специально туда поехать… У нас туда даже дороги не было.

— А у того же Акифа Сафарова были соответствующие связи, знакомства?

— Они (Сафаровы) давно на территории Российской Федерации. Думаю, что связями они обросли и много с кем общались. Но утверждать на сто процентов я не могу.

«Они до сих пор пытаются народ запугать»

— После того, как вы стали ответственным за азербайджанцев в Свердловской области, вы встречались с дипломатами из Азербайджана?

— Нет. Я подготовил программу, подготовил все документы. Был в Москве, на встрече с дипломатами Российской Федерации. Объяснял и показывал. Оставил там свою программу и показал, по какому курсу мы пойдем и в каком ключе будем работать. И для меня этого достаточно. Я не вижу смысла контактировать с дипломатами из Азербайджана. Потому что в Центре культуры молодежи и спорта азербайджанцев Урала больше 90 процентов людей — это интегрированные люди с гражданством Российской Федерации.

А в Москве меня выслушали, забрали мои бумаги и сказали, что выйдут на связь, объяснят в каком дальше ключе будем мы контактировать.

— СМИ Азербайджана называют вас чуть ли не ставленником ФСБ. Планируете ли вы судиться с ними и отразилась ли позиция этих азербайджанских СМИ на общении с дипломатами?

— Я знаю, откуда появились эти все публикации. Я знаю, что это все статьи заказные. Шыхлински Шахин Матвалиевич, находясь в СИЗО, передает записки своей семье, дочке и зятю. Дальше они начинают распространять негативную информацию. Недавно мы объявили сбор на специальную военную операцию. Они тоже пытались саботировать. Говорили азербайджанцам: «Не ходите на собрания, не отправляйте деньги, ничего не покупайте». В таком ключе все работало. А потом они начали за деньги покупать в Азербайджане различного рода статьи.

Азербайджанцы на Урале до сих пор говорят о том, что Шыхлински завтра-послезавтра выйдет из СИЗО. Они до сих пор пытаются народ запугать. Для чего? Для того, чтобы люди не шли, не писали заявление на Шыхлински по тем преступлениям, которые он совершил, когда у кого-то что-то отнял, отобрал, обездолил.

— А люди пишут заявления?

— Я слышал, что идут. Очень много народу идет и очень много пишет. И все пытаются остаться засекреченными. Потому что боятся. Боятся, что что-то сделают с ними, с их семьями. Потому что он имел еще очень большое влияние в Азербайджане. Там тоже пытался семьи людей запугивать.

— А публикации про вас в азербайджанских СМИ на позиции дипломатов как-то сказались?

— Позиция дипломатов такова, что все задачи, которые я беру на себя, я должен выполнить. Я еще раз повторюсь, основа всех этих национальных организаций, которые находятся на территории Российской Федерации — это интеграция. Интеграция населения, интеграция культурного наследия, бизнеса.

— Уголовное дело братьев Сафаровых и Шыхлински совпало с обострением отношений между Россией и Азербайджаном. Как вообще простые азербайджанцы на Урале относятся к нынешней геополитической ситуации?

— Я думаю, что оно не совпало. Я уверен, что Шыхлински был одним из тех, кто и обострил отношения между Россией и Азербайджаном. Потому что когда здесь начались задержания и ветер начал дуть в нехорошую для него сторону, он сам лично звонил в Азербайджан, в эти же самые СМИ, которые про меня теперь пишут, и говорил о том, что русские убивают азербайджанцев. Посыл был такой. И в случае со мной — это просто раздутая история. В любом случае дипломаты разберутся и примут правильное решение.

«Азербайджанцев на Урале — порядка ста тысяч человек»

— Давайте вернемся к вашей программе. Можете все-таки рассказать о ближайших планах, мероприятиях?

— Программа у нас связана с культурными мероприятиями, с интеграцией. То есть сейчас я буду ставить вопрос на Совете Центра о том, чтобы на Урале открыть школу, которая будет передавать навыки русского языка тем самым беженцам или переселенцам, которые сюда приезжают на Урал.

— Неужели большинство приезжих азербайджанцев не владеет русским языком?

— Основная масса не владеет. Где-то пятьдесят на пятьдесят. Они могут что-то сказать, передать. Но недостаточно знают язык для того, чтобы учиться в школе или в институте, например.

— Вы уже вступали в какие-то переговоры с областными властями о создании школы?

— Для начала мы поднимем этот вопрос у нас на Совете, после чего подготовим определенную программу, а потом уже представим областным властям.

— Как простые азербайджанцы, проживающие на Урале, восприняли уход Шыхлински и, скажем так, ваш приход?

— Я честно скажу, что уходу Шыхлински все рады. А свой приход я изначально обозначил, чтобы никаких вопросов ни ко мне, ни к нашей организации не было, и обозначил таким образом, что в Центре культуры молодежи и спорта азербайджанцев Урала решения будут приниматься Советом, не мной лично. Это не мои хотелки. И люди спокойно отнеслись к этому.

— А можете подробнее про Совет организации рассказать? Кто в него входит, что это за люди?

— Это уважаемые люди, старшины, аксакалы, которых уважают азербайджанцы. Порядка семи человек.

— В СМИ муссировалось такое мнение, что в диаспоре сейчас некий раскол. Часть поддерживает Шыхлински, часть — вас, третьи вообще в стороне. Как на самом деле обстоит дело?

— Часть, которая поддерживает Шыхлински, это его близкие, односельчане и родственники. Это порядка сорока пяти человек. Это и была так называемая диаспора. А всего азербайджанцев на Урале — порядка ста тысяч человек. Вот и все.

— А сколько из них поддерживает вас?

— Основная масса. Я скажу, что они поддерживают не меня лично, они поддерживают себя. То есть тот посыл, та программа, которую мы запускаем, она понравилась всем. Шыхлински работал только на свою семью и на свой карман. Все, что он здесь получал, начиная от земельных участков и мест для бизнеса — это все было выдано ему как референция от губернатора, от мэра. Но это было дано не ему, а — диаспоре. То есть тем же самым людям.

— В завершение, может, проанонсируете какое-нибудь ближайшее мероприятие, которое планируется провести?

— Пока не могу. Только после утверждения программы старейшинами.

— А когда оно будет?

— На следующей неделе все будет готово.