Кремль всегда информирует о телефонных разговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы даем сообщения, коллега [помощник президента Юрий] Ушаков дает брифинги, где рассказывает о тех телефонных разговорах, которые были», — ответил Песков на вопрос, когда главы государств в последний раз разговаривали по телефону.

Говоря о возможном неформальном общении Трампа и Путина, представитель Кремля добавил: «Это все, что я могу сказать».

26 апреля Трамп заявил, что «ведет переговоры» с Путиным, а также с украинским президентом Владимиром Зеленский. Глава Белого дома не уточнил, когда последний раз говорил с российским лидером.

«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной, и надеюсь, мы ее разрешим», — сказал он.

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта. Лидеры стран обсудили конфликт США и Израиля с Ираном, а также ход трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Беседа продлилась около часа. Сам Трамп оценил разговор с Путиным как «позитивный».