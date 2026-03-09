Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков вечером в понедельник, 9 марта. Это первый разговор двух лидеров более чем за два месяца.

Инициатором беседы, которая длилась около часа, стал президент США, рассказал Ушаков.

«Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», — сказал помощник главы государства.

По словам Ушакова, акцент в разговоре был сделан на конфликте США и Израиля с Ираном. Президенты также обсудили ход трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Путин в ходе беседы высказал несколько соображений, направленных на скорейшее полтитико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, сообщил Ушаков. В свою очередь Трамп дал свою оценку развитию ситуации «в контексте ведущейся американо-израильской операции», отметил помощник президента. Диалог по этому вопросу Ушаков расценил как «весьма предметный и не бесполезный обмен мнениями».

Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт России и Украины завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижения долгосрочного урегулирования, рассказал помощник главы государства. В свою очередь, с российской стороны была высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой американского лидера и им лично, подчеркнул Ушаков.

«Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», — поделился он.

Путин и Трамп также затронули «вопрос о Венесуэле», прежде всего в контексте положения дел на мировом рынке нефти, добавил Ушаков.

Разговор двух лидеров носил деловой, откровенный и конструктивный характер, указал помощник Путина.

«Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз — в конце декабря 2025 года«, — напомнил он.

В целом, беседа получилась весьма содержательной, она будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики, резюмировал помощник российского президента.

В то же время Трамп в ходе разговора выразил мнение, что подобные контакты должны осуществляться на регулярной основе, отметил Ушаков. По его словам, оба президента сказали, что готовы к этому.