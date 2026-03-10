Разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся накануне вечером, был «позитивным» в части урегулирования украинского кризиса, сказал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Майами.

«В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», — заявил он.

В целом американский лидер охарактеризовал разговор с российским коллегой как «хороший».

По словам Трампа, Путин во время беседы сказал о готовности помочь в урегулировании конфликта с Ираном. Президент США при этом отметил, что было бы важнее, чтобы Москва сосредоточилась не на иранском конфликте, а на урегулировании конфликта на Украине.

Трамп также подчеркнул, что российский президент остался под впечатлением от военной операции США против Ирана.

О разговоре американского и российского лидеров накануне сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатором беседы, которая длилась около часа, стал президент США.

Ушаков подчеркнул, что акцент в разговоре был сделан на конфликте США и Израиля с Ираном. Лидеры также обсудили ход трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Во время беседы Путин высказал несколько соображений, которые были направлены на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, отметил помощник российского президента. Трамп при этом со своей стороны оценил развитие ситуации «в контексте ведущейся американо-израильской операции. Диалог по этому вопросу Ушаков расценил как «весьма предметный и не бесполезный обмен мнениями».