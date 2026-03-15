Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пообещал вернуть санкции против российской нефти после завершения войны на Ближнем Востоке. Также он заявил, что договориться с российским лидером Владимиром Путиным легче, чем с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я хочу, чтобы нефть была для всего мира. Я хочу нефть», — объяснил Трамп решение временно смягчить ограничения на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Военные действия на Ближнем Востоке отразились на уровне экспорта и добычи энергоресурсов в странах региона. В результате цены на нефть и газ на мировых рынках существенно выросли.

Комментируя сообщения о том, что Россия передает Ирану разведданные о местонахождении американских военных, Трамп ответил уклончиво: «Россия, возможно, передает информацию, а возможно — нет».

Он добавил, что США делают то же самое в отношении РФ — «передают немного информации Украине», стремясь при этом помирить две страны.

Отдельно республиканец раскритиковал украинского президента: по словам Трампа, тот «гораздо сложнее» в переговорах, чем Путин, и выразил удивление его нежеланием договариваться.

«Скажите Зеленскому, чтобы заключал сделку, потому что Путин готов», — сказал американский президент.

Трамп также отверг предложение Киева помочь Вашингтону в борьбе против иранских дронов: «Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский».

При этом отвечать на вопрос о том, воспользовались ли США украинскими технологиями перехвата дронов, он отказался. Между тем сам Зеленский в пятницу написал в соцсети X, что уже направил группы специалистов в три ближневосточные страны, которые сами обратились к Украине с просьбой поделиться опытом перехвата иранских дронов.

В Тегеране заявили, что Украина теперь является «законной целью» для военных исламской республики, поскольку Киев предложил помощь ближневосточным странам в защите от иранских беспилотников.

Ранее на этой неделе США вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта, — разрешение действует до 11 апреля и не распространяется на операции, связанные с Ираном.

По данным Reuters, Вашингтон рассматривает и дальнейшее ослабление санкций, о чем может быть объявлено в ближайшее время. В числе обсуждаемых мер как широкомасштабное снятие ограничений, так и точечные решения, например разрешение отдельным странам покупать российскую нефть без санкций и дополнительных пошлин. Такое получила, например, Индия в рамках двустороннего торгового соглашения с США.

В Кремле решение США по смягчению ограничений на поставку энергоносителей из России расценили как ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона.