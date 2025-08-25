Президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — он стартует 31 августа в Тяньцзине. Кроме того ожидается, что российский лидер посетит военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который пройдет в Пекине 3 сентября. Что пишут китайские СМИ о приезде Путина — в подборке RTVI.

CCTV:

В последний год председатель КНР Си Цзиньпин поддерживал тесное взаимодействие с лидерами государств-членов ШОС и достиг стратегического консенсуса. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным, проводил с ним видеоконференции и общался по телефону, каждый раз подчеркивая: «Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться».

На саммите Си Цзиньпин объявит о новых мерах по развитию сотрудничества и предложит странам ШОС пути «конструктивной защиты послевоенного международного порядка и совершенствования системы глобального управления».

Также председатель КНР вместе с другими лидерами ШОС планирует принять ряд документов по укреплению безопасности, экономического и культурного сотрудничества.

Lianhe Zaobao:

Саммит Шанхайской организации сотрудничества — одно из ключевых внутренних дипломатических мероприятий Китая в этом году. В нём примут участие лидеры более 20 стран, включая премьер-министра Индии Моди и президента России Владимира Путина.

Взаимодействие лидеров Китая, России и Индии станет одним из главных моментов ШОС. Нельзя исключать и возможность проведения трехсторонней встречи между ними.

South China Morning Post:

Все взгляды будут прикованы к тому, как Китай сможет укрепить свое дипломатическое влияние и будет позиционировать себя как мировую державу, с которой необходимо считаться. Этот саммит станет «крупнейшим в истории ШОС» и «одним из важнейших мероприятий внутренней дипломатии Китая в этом году».

Среди участников подтверждены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это будет первый визит Путина в Китай после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. А для Моди это будет первая поездка в Китай за семь лет.

Саммит ШОС и военный парад Китая были запланированы практически одновременно, чтобы на обоих мероприятиях присутствовали государства-члены организации. Это было сделано, чтобы продемонстрировать поддержку Пекину и одобрение политики Китая.

Присутствие мировых лидеров также означает, что за ШОС будут пристально следить. Вероятно, цель Китая — продемонстрировать свою растущую известность, важность и силу.

NetEase:

Путин должен сделать так, чтобы Россия не оказалась в изоляции в будущем, и для этого он укрепляет взаимодействие с Китаем. Визит [спикера Госдумы Вячеслава] Володина (который прибыл к Китай 25 августа. — Прим.RTVI) призван донести до КНР, что развитие отношений между Москвой и Пекином — это стратегический выбор, а не временная мера.

Также Володин во время своего пребывания должен согласовать повестку дня и обсудить практические вопросы до того, как Путин официально прилетит в Китай. Это поспособствует более эффективному стратегическому взаимодействию между странами и позволит избежать недопонимания, которое могло возникнуть во время последних взаимодействий России и США.

Разнонаправленные дипломатические шаги Вашингтона и Москвы отражают сложность отношений в «треугольнике» Китай — США — Россия и неопределенность будущего международного ландшафта.

Для Китая наиболее эффективный ответ — сохранение независимой стратегии, укрепление многостороннего сотрудничества и связей с такими партнерами, как Россия. В игре великих держав стабильность и предсказуемость часто важнее временного дипломатического позиционирования.