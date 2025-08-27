Западные страны определили предварительные гарантии безопасности Украины по окончании российского-украинского военного конфликта, пишет Financial Times (FT). По данным источников газеты, возможность своего участия в этом проекте рассматривают и США.

По задумке Запада, план защиты Украины в рамках гарантий ее безопасности после боевых действий может включать в себя три линии обороны, рассказали собеседники FT. Первая линия обороны может представлять собой демилитаризованную зону под патрулированием нейтральных миротворческих сил из третьей страны, которую утвердят и в Москве, и в Киеве.

На второй линии обороны позади первой могут быть размещены «вооруженные и обученные военными НАТО» украинские войска. Третья линии оборона «в глубине Украины» может состоять из европейских вооруженных сил при американской поддержке с тыла.

По словам источников газеты, Вашингтон готов предоставить средства разведки и наблюдения в рамках любых западных гарантий безопасности Украины. Кроме того, США готовы содействовать европейцам в создании системы противовоздушной обороны Украины, чтобы обеспечить наземное развертывание в стране европейских военных.

Вашингтон уже поддерживает Киев ракетами противовоздушной обороны Patriot, а после завершения боевых действий может поставить ему в том числе американские самолеты, средства логистики и наземные радары, сказали FT должностные лица.

Как отмечает газета, европейские чиновники в частном порядке признали, что размещение военных из европейских стран на территории Украины возможно только при поддержке вооруженных сил США, чьи возможности «позволят осуществлять спутниковый мониторинг прекращения огня и эффективную координацию действий западных сил на Украине».

«Однако даже при потенциальной поддержке США общественность и политики многих европейских стран по-прежнему обеспокоены возможной отправкой войск на Украину», — подчеркивает Financial Times.

При этом в самом Вашингтоне по-прежнему выступают против размещения американских войск на Украине, рассказали изданию должностные лица. В Пентагоне заявили FT, что вышеуказанные меры «являются предварительными».

Сообщение FT подтвердил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, каждая страна из «коалиции желающих» внесет свой вклад для «военной, политической и экономической поддержки» Украины после завершения боевых действий.

Ермак также добавил в беседе с газетой, что в данный момент обсуждается возможность размещения на территории Украины «четырех-пяти европейских бригад на местах от „коалиции желающих“, а также „стратегических помощников“ из США».

В понедельник, 25 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что детали гарантий безопасности Украины «пока даже не обсуждались». Незадолго до этого Трамп допустил, что США могут оказать авиационную поддержку Киеву в рамках его потенциального мирного соглашения с Москвой.