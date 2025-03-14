На фоне визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа агентство Reuters сообщило, что Пентагон готов снова поставлять Украине дальнобойные бомбы GLSDB. В целом же приостановка американской военной помощи ВСУ после неудачной поездки Владимира Зеленского в Белый дом длилась чуть более недели. По итогам переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон возобновил военную поддержку Киева. Она может поступать по заключенным контрактам вплоть до 2029 года, когда завершится второй президентский срок Дональда Трампа. Кто еще помогал и продолжает помогает Украине последние три года и о каких суммах идет речь — в материале RTVI.

Главные военные доноры Украины — США и Европа

США — крупнейший донор Украины среди всех стран с большим отрывом. С начала 2022-го по конец 2024 года Вашингтон выделил более $122 млрд помощи, из которой основная часть пришлась на военную сферу — $69 млрд. Такие данные следуют из февральского отчета Кильского института мировой экономики, который отслеживает правительственную поддержку Украины.

Для сравнения, общая сумма американской помощи больше ВВП по ППС Словении ($114,1 млрд на 2023-й год, по оценкам Всемирного банка), откуда родом первая леди США Мелания Трамп.

Однако европейские государства и институты Евросоюза все вместе выделили Киеву больше денег — около $142 млрд, откуда чуть более $66 млрд ушло на военное оборудование. На остальные же страны приходится примерно $22 млрд всей помощи Украине — финансовой, гуманитарной и военной.

В целом существенная часть финансов была направлена именно на военную помощь — это около $139 млрд. Чуть меньше ушло на финансовую поддержку — примерно $127 млрд, а на гуманитарную помощь — немногим более $20 млрд.

Европейцы предоставляют Украине наибольшие суммы через структуры Евросоюза — Европейскую комиссию и Европейский совет. На них приходится около $52 млрд, из которых фундаментальная часть выделяется на финансовую поддержку.

Военная же помощь больше исходит от европейских стран по отдельности. Среди лидеров: Германия ($18,57 млрд общей помощи, из них военная — $13,57 млрд), Великобритания ($15,93 млрд общей помощи, из них военная — $10,83 млрд) и Дания ($8,66 млрд общей помощи, из них военная — $8,12 млрд).

Франция в период с начала 2022-го по конец 2024 года выделила на военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине всего $5,26 млрд. В последнее время французский президент Эмманюэль Макрон неоднократно выступал с громкими заявлениями в поддержку Украины на фоне сменившейся внешней политики США при администрации президента Дональда Трампа.

Исходя из отчета Кильского института мировой экономики, больше половины американской помощи Украине было выделено в форме субсидий или грантов, а значительная часть помощи Евросоюза — в виде кредитов.

Как помощь США доходит до Украины

Украина получает американскую военную помощь из двух источников. Во-первых, напрямую от Пентагона в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), которые позволяют президенту США утверждать поставки оружия из американских запасов в зарубежные страны без необходимости согласовывать это с Конгрессом.

Так, за счет PDA Вашингтон выделил Киеву вооружение на сумму более $31 млрд, из которой отправлено было оружия стоимостью более $20 млрд, пишет Reuters. Как сообщил агентству неназванный украинский чиновник, Украина ожидает крупную партию американской бронетехники к середине 2025 года — сейчас ее приводят в порядок на складах в Европе.

Во-вторых, украинцы закупают оружие непосредственно у американских производителей на базе программы оборонного ведомства США «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Но в этом случае важнейшую роль играет время — на изготовление вооружений могут уйти годы, подчеркивает The Washington Post.

По данным Reuters, Белый дом закупил по линии USAI новое оружие и военную технику для Киева на сумму около $33,2 млрд, выделенных Конгрессом. «Потребуются годы, чтобы все это оружие было изготовлено и отправлено на поле боя», — также признает агентство.

Контракты в рамках USAI обеспечат Украине поставки вооружений на протяжении нескольких лет — возможно, и до 2029 года, когда к власти в США придет новый президент.

На американское военное оборудование приходится около 20% от общего количества техники и оружия, которое украинцы используют в боях. «Но эти 20 процентов — самые смертоносные и важные», — сказал Politico заместитель директора Королевского института объединенных родов войск в Лондоне Малкольм Чалмерс.

Сколько США тратят на Украину

Вышеуказанные данные Кильского института мировой экономики по американской помощи Украине несколько разнятся с информацией Государственного департамента США. Согласно заявлению американского ведомства, с 24 февраля 2022 года Вашингтон оказал Киеву военную поддержку в размере $66,5 млрд, а всего с 2014 года — примерно $69,2 млрд.

Кильский институт мировой экономики отслеживает только прямое финансирование Украины, в которое не входят такие виды помощи, как поддержка украинских беженцев или обучение украинских солдат в других странах. Кроме того, аналитический центр сначала рассчитывает помощь в евро, а затем конвертирует ее в доллары США. Поэтому оценки института могут отличаться от данных американских властей.

Более того, Конгресс США выделил или иным образом предоставил в совокупности $182,75 млрд для поддержки Украины в конфликте с Россией. Из этой суммы чуть более $174 млрд было выделено в соответствии с пятью законами о дополнительных ассигнованиях для Украины, принятыми при администрации президента Джо Байдена.

Сменивший демократа Дональд Трамп и вовсе говорил о том, что сумма американской помощи Украине составляет $350 млрд — что, впрочем, пока ничем не подтверждено. В частности, такое число президент США называл в контексте сделки по редкоземельных металлам, которую он планирует заключить с Киевом в рамках мирных инициатив.

В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Белого дома только $75 млрд военной помощи, а еще $100 млрд «никогда не были получены».