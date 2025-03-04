Приостановка американской военной помощи Украине «очень болезненна» и приведет к потере территорий, но не к поражению в военном конфликте с Россией. Такое заявление в беседе с Politico сделал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

«Во-первых, это приостановка, и есть надежда на возобновление [военной помощи]. То есть это мера принудительной дипломатии, а не разрыв. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно. Это будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но не приведет к поражению. В-третьих, я убежден, что с новой администрацией будет найдено решение», — сказал собеседник Politico.

Несмотря на попытки «найти положительные моменты», украинцы испытывают чувство предательства в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, отмечает издание.

По данным Politico, указ о прекращении помощи еще не был принят. Как рассказал изданию американский чиновник, Белый дом «приостанавливает и пересматривает помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы».

Газета называет прекращение поставок «ударом по Украине», но допускает, что ВСУ могут продолжать борьбу и без американского оружия. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может покрыть около 40% своих военных потребностей, а по 30% приходится на США и Европу.

Оценки Зеленского согласуются с данными военных аналитиков, пишет Politico. По словам заместителя директора Королевского института объединенных родов войск в Лондоне Малкольма Чалмерса, 55% военной техники для ВСУ производится на Украине, 25% — в Европе и других странах, а 20% приходится на США.

«Но эти 20 процентов — самые смертоносные и важные», — подчеркнул Чалмерс.

28 февраля президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс встретились с украинским главой Владимиром Зеленским в Белом доме. Предполагалось, что по итогам переговоров США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых. Однако во время встречи, которая проходила в присутствии журналистов, американский и украинский лидеры поссорились. Зеленский покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирного соглашения. Сколько продлится пауза — неизвестно.

Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.