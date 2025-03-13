Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту «Внуково». Ранее его полет отслеживал портал Flightradar, примерно в 12.30 борт перестал отображаться в системе.

Согласно данным Flightradar, борт вылетел из ОАЭ и пересек воздушное пространство Саудовской Аравии, Египта и Турции, потом оказался над Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Литвой и Латвией.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в Москве Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить урегулирование военного конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что «контакты запланированы». Он добавил, что сейчас идет «процесс доведения информации» до России по итогам переговоров США и Украины в Джидде.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» предположил, что вероятной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию может быть продолжение обсуждения тем встречи в Эр-Риярде, а также обсуждение условий прекращения огня в зоне украинского конфликта.

«Возможно, обсудят возможности и условия прекращения огня. Наверное, этот вопрос будет одним из основных. Но в любом случае таких встреч еще будет много. Впереди остаются самые сложные вопросы — вопросы мирного соглашения», — отметил парламентарий.

12 марта Дональд Трамп сообщил, что американские посланники едут в Россию, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

«Надеюсь, мы сможем получить прекращение огня от России. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет 80% пути», — сказал глава Белого дома.

Украинская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии 11 марта, президенты в переговорах не участвовали. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что по итогам встречи Киев готов принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Москва.

Позже это подтвердил и сам украинский лидер. Взамен Украина потребовала возобновления американской военной помощи и обмена разведданными с США.

18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошли переговоры России и США.