Парламент ФРГ во втором туре голосования избрал лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов. Трансляция заседания велась на сайте бундестага.

Мерц и члены его будущего правительства уже получили официальные грамоты о назначении от федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Этот шаг стал завершающим этапом транзита власти, начавшегося после победы ХДС/ХСС на досрочных парламентских выборах. После подписания соответствующих документов новый кабинет министров приступит к исполнению своих обязанностей.

При первом голосовании, которое прошло утром 6 мая, в поддержку Мерца высказались только 310 депутатов. Такой результат голосования оказался неожиданным — это был первый в истории Германии случай, когда кандидата от правящей коалиции не смогли утвердить с первой попытки. В заседании бундестага был объявлен перерыв.

Впоследствии лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил о том, что все партии, кроме «Альтернативы для Германии», договорились о том, что повторное голосование следует провести в этот же день. При этом, согласно Основному закону ФРГ, бундестаг мог выдвинуть и другого кандидата и избрать его канцлером в течение 14 дней.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место с рекордными 20,8% голосов заняла партия «Альтернатива для Германии». Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством экс-канцлера Олафа Шольца показала исторически низкий результат, набрав всего 16,4% голосов избирателей.

Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левая партия» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.