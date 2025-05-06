Сенсационная новость пришла из Берлина — лидер ХДС/ХСС, кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц не смог избраться с первой попытки при голосовании в бундестаге. Ему не хватило шести голосов. Такое в истории ФРГ случилось впервые.

Как передает Spiegel online, для избрания главой правительства Мерцу было необходимо 316 голосов, он получил только 310. Против проголосовали 307 депутатов, трое воздержались, один голос был признан недействительным.

Итоги голосования стали неожиданными, ведь суммарно участники «большой коалиции» имеют на 12 голосов больше необходимого: 208 у ХДС/ХСС и 120 у СДПГ.

Заседание бундестага прервано.

По данным Spiegel online, второй тур может состояться уже в среду, 7 мая. В то же время DW* уточняет, что после партийных консультаций голосование в бундестаге будут повторено в течение 14 дней — именно это предусматривает конституция страны.

Статья 63 Основного закона страны гласит: «Если кандидат не избран, бундестаг может избрать канцлера в течение 14 дней после голосования более чем половиной своих членов». В течение двухнедельного периода может быть проведено любое количество голосований за разных кандидатов. Но для избрания им также необходимо абсолютное большинство — не менее 316 голосов. Если никто не сможет этого сделать, на следующем этапе требования будут снижены. Тогда для выборов будет достаточно простого большинства. Основной закон гласит: «Если выборы [канцлера] не состоятся в течение этого срока, немедленно проводятся новые выборы, на которых избирается лицо, получившее наибольшее количество голосов».

Как пишет Spiegel online, это первый случай в истории ФРГ: никогда ранее назначенный канцлер не терпел неудачу в первом туре голосования после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров.

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