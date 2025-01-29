Посол Канады в России Сара Тейлор в специальном интервью RTVI прокомментировала отстранение российских хоккеистов от международных соревнований. По мнению дипломата, хоккей важен для налаживания связей между людьми, но спорт невозможно полностью отделить от политики.

На вопрос, не жалеют ли канадцы о невозможности встретиться на льду с российскими хоккеистами, Тейлор ответила, что «канадцы всегда счастливы любой возможности поиграть в хоккей» и им «не хватает любого матча, которым мог бы состояться».

«Но, если говорить более серьезно, я знаю, что многие российские спортсмены, актеры и так далее сегодня не могут выступать, быть представленными на международной арене. И я могу понять, что это прискорбно для них, а также для тех, кто обычно с ними взаимодействовал», — сказала Сара Тейлор.

По ее мнению, если бы прекратился военный конфликт на территории Украины, «все эти проблемы исчезли бы сами собой». «И в таких обстоятельствах, я думаю, канадцы были бы очень рады снова видеть российских хоккеистов», — добавила посол.

Она напомнила о серии матчей между сборными СССР и Канады в 1972 году. Тогда, в период «холодной войны», это «смогло немного сблизить две страны и наладить еще один человеческий контакт».

Тейлор также рассказала, что в детстве некоторое время жила в Москве, будучи ребенком дипломатов.

«По воскресеньям проводились хоккейные матчи между командой посольства и, по-моему, ветеранами команды Красной армии (судя по всему, речь идет о ветеранах клуба ЦСКА. — Прим.RTVI). В общем, товарищеские матчи каждое воскресенье. Так что я знаю, насколько хоккей и другие подобные мероприятия важны для налаживания связей между людьми. И я просто очень надеюсь, что мы окажемся в ситуации мира, соблюдения международного права и Устава ООН, что позволит нам восстановить общение в хоккее и в других областях», — заявила дипломат

На вопрос, должен ли спорт находиться вне политики,собеседница RTVI ответила, что «это выходит далеко» за рамки ее компетенции, и она не может говорить о решениях, которые принимают международные спортивные организации.

«Но думаю, что, к сожалению, в наше время и в нашу эпоху это неизбежно — политика всегда присутствует, проникает во многие сферы. Этого очень трудно избежать. И поэтому, я полагаю, вы не можете полностью отделить одно от другого», — заключила посол.