Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI, как сейчас в США относятся к игрокам из России.

«В целом со всей этой ситуацией, конечно, непросто лично мне находиться с ощущением в меньшинстве, так скажем. Но хоккей спасает. И опять же ко мне, я думаю, ко всем русским хоккеистам отношение нормальное абсолютно. То есть нас там не давят», — сказал Панарин.

Он объяснил такое отношение высоким профессиональным уровнем хоккеистов из России.

«Мы там все равно на хорошем уровне. Мы в командах, у нас есть контракты, мы зарабатываем приличные деньги, многие ребята делают решающий результат в командах — соответственно, ну зачем пилить сук, на котором, допустим, сидишь?» — порассуждал Панарин.

Спортсмен утверждает, что не почувствовал напряженного отношения к себе со стороны других игроков команды после начала российской военной операции на Украине в 2022 году.

«Может быть, конечно, какие-то разговоры за спиной и были, хотя я сомневаюсь: я в целом с ребятами со всеми хорошо общаюсь, и у нас хорошие отношения. Ребята ко мне уважительно относятся — и я к ним», — рассказал Панарин.

По его словам, российских хоккеистов оберегали от необходимости занять публично какую-либо позицию.

«Они как раз в команде достаточно здорово сработали. Они не выводили нас к прессе в те моменты, чтобы нам не пришлось отвечать на этот счет», — рассказал Панарин.