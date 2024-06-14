Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков дал интервью RTVI. Он рассказал, каким был спорт во времена «холодной войны» и как сегодня на Западе относятся к российским спортсменам. Быков также оценил уровень российского хоккея и пояснил, почему считает себя счастливым человеком.

Вячеслав Быков родился в 1960 году. В 1982-1990 годах играл за ЦСКА, в составе которого стал семикратным чемпионом СССР. В 1990 году переехал в Швейцарию. Выступал за клубы «Фрибур-Готтерон» и «Лозанна». По окончании карьеры игрока Быков стал тренером. Тренировал ЦСКА (2004-2009), сборную России (2006-2011), уфимский «Салават Юлаев» (2009-2011 гг.) и петербургский СКА (2014-2015). Играя за сборные СССР и России, стал пятикратным чемпионом мира. Дважды выиграл Олимпийские игры — в составе сборной СССР в 1988 году и в составе Объединенной команды бывших советских республик в 1992-м. Когда Быков был главным тренером сборной России, команда дважды завоевала золотые медали чемпионата мира — в 2008 и 2009 году.

О связи спорта и политики

Cпорт и политика в какой-то степени всегда перекрещиваются, если так можно выразиться. Еще в нашу бытность, когда играли в Советском Союзе, нам говорили, что спорт и политика идут параллельно, тем более хоккей — он был достаточно политизирован. Многие лидеры государств очень любили этот вид спорта.

Главы государств часто приходили на хоккей. Ну, вспомните: Леонид Ильич. Я еще только начинал играть, и на трибунах иногда было видно, что [он] уже приходил и смотрел.

Я могу сказать, что мы воспитывались с молоком матери в патриотическом плане. Для нас слово «Родина», слово «патриотизм» были достаточно натуральными.

Поэтому, когда мы ехали играть за рубеж, то, во-первых, нас инструктировали, как нужно себя вести за границей, что делать, с кем общаться, с кем не общаться, как ходить, с кем ходить: одному нельзя, [надо] в группе, чтобы не было провокаций. Действительно, разные ситуации были.

Но вот это осознание того, что ты представляешь свою страну на международной арене, вызывало, в общем-то, сначала гордость, а потом большую ответственность. Со стороны соперников, возможно, старались политизировать, но мы как-то больше концентрировались на своем деле, на хоккее.

О выездах за границу в советское время

«Холодная война», она в то время была. И с нами, безусловно, были сотрудники служб безопасности, чтобы не было провокаций с другой стороны. Особенно это было в Америке. Нас старались оградить от этих провокаций в силу того, что, я думаю, много бывших наших советских граждан, которые переехали в Америку, старались, может быть, как-то пообщаться с нами.

Мы всегда жили в гостинице, два сотрудника безопасности всегда были в холле и поэтому ограждали каким-либо образом.

<…> Не советовали, чтобы мы ходили по одному. Ну, действительно, чтобы не было каких-то неприятных случаев. А так, безусловно, мы ходили, гуляли. Были, ну, не фанаты, а люди, любящие хоккей, которые нас узнавали даже на улице, приходили, просили или сфотографироваться, или автограф. Достаточно уважительно. Я нигде не видел, чтобы какая-то агрессия была.

О своей первой поездке на Запад

Первый выезд у меня был с командой «Трактор» (Челябинск)» <…> Первый выезд был в Италию, и первые два дня мы были в Венеции. Это было удивительно <…> 1981 год, декабрь-месяц. На Урале декабрь-месяц — минус 20, минус 30, для нас это, в общем-то, нормальная температура. Не знаю почему, но я поехал в плаще. Многие поехали кто в дубленке, кто в шубе. Мы приехали туда, вышли из аэропорта — и там шел дождь <…> Первый раз выезд был очень интересный, тем более в Венецию. Когда в декабре ты проходишь по этим каналам и видишь: центральная площадь, людей очень много, разодетые в костюмы — тогда предкарнавальная какая-то ситуация была.

Что мне в глаза бросилось — это цвет воды. Она такого бирюзово-голубого цвета, это была что-то такое уникальное. Ну и, конечно, эта архитектура превосходная на всю жизнь запомнилась.

О политизации спорта

Я думаю, что со стороны Запада старались политизировать взаимодействие спортивных делегаций и каким-то образом благодаря этому настраивали своих спортсменов, я так предполагаю.

С нашей стороны нам просто было важно показать, что хоккей в нашей стране, в нашей политической системе находится на очень хорошем уровне и мы ни в коей мере не имеем ни каких-то проблем, ни каких-то притязаний со стороны политической системы. Сама система нам дает возможность развиваться, получать удовольствие и быть на хорошем международном уровне, показать настоящее лицо советского спортсмена. Не более того. Мы всегда прекрасно знали, кто мы и кого мы представляем.

Мы играли в хоккей. Здесь (на Западе. — прим. RTVI) немножко другой стиль был. Сейчас он уже универсализировался, но на тот момент в Северной Америке и в Европе базировался больше на таком силовом хоккее: больше контактов, больше каких-то трений на льду <…> Мы постарались показать, что [важны] не только физический контакт, но и креативность, творчество. Сам спорт, и хоккей в частности — это творческая составляющая, творческая деятельность.

О «перестройке» в СССР

В тот момент мы почувствовали, что что-то перевернулось. Это было достаточно резко. Я думаю, что для всех это стало какой-то неожиданностью, для жителей Запада, может быть, тоже это было неожиданно.

Для советского человека тоже в какой-то степени — ты имел возможность теперь общаться с другим миром, выезжать спокойно, смотреть. И мой выезд в Швейцарию базировался на том, чтобы открыть для себя другой мир и показать, кто мы есть на самом деле, почувствовать, как здесь люди живут, играют в хоккей, как он развивается, и передать наш опыт.

Об отношении к российским спортсменам в Европе после 2022 года

Я думаю, что все равно каким-то образом отражается. Ведь много людей, которые около спорта, чувствуют это давление со стороны политики <…> Но здесь в Швейцарии, я не думаю, чтобы это сильно отражалось в силу того, что они достаточно прагматичная страна, эгоистичная в хорошем смысле. Они стараются свою жизнь налаживать.

Может быть, на политическом уровне они где-то и прогибаются, но в целом стараются быть нейтральными. Поэтому со стороны болельщиков нет предубеждения или отторжения к тому, что касается русскоязычного или русского.

Но надо сказать, что сейчас в меньшей степени наши спортсмены, особенно хоккеисты, играют в Швейцарии. Последнее время и условия игры, и уровень игры хоккеистов в России достаточно высокие. Не буду сравнивать — выше или ниже, но мастерство наших спортсменов и этот уровень позволяет нашим ребятам работать в России. Условия очень хорошие — как финансовые, так и бытовые. Поэтому сейчас в меньшей степени я вижу выезд наших ребят для того, чтобы показать себя или узнать другую страну <…> Сейчас больше отъездов в Северную Америку, чем в Европу. Континентальная хоккейная лига, я считаю, находится на более высоком уровне, чем любая европейская страна.

О сообщениях про попытки российских властей не пустить спортсменов за рубеж

Я думаю, что эта информация неправильно была интерпретирована в силу того, что есть не то что запрет, а до определенного возраста (до 18 лет, если я не ошибаюсь) спортсмены не имеют права играть за другие сборные или выезжать.

Надо сказать, что и мы, специалисты хоккея, и руководители хоккея, советуем: прежде чем хоккеист, спортсмен захочет поехать, попробовать свои силы и представить свою страну за рубежом, важно, чтобы он был уже зрелым человеком. Зрелым как личность, как гражданин и как спортсмен. Потому что тогда он сможет действительно и завоевать уважение там, выйти на определенный хороший уровень, и быть полезным и представлять свою страну.

О ситуации вокруг выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях

По определению ты знаешь, откуда ты, кто ты, кого ты представляешь. А это уже ты не можешь игнорировать и поменять в себе. У нас был тоже момент, когда запретили гимн играть, но ребята пели, был такой момент.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. В марте 2023 года исполком МОК выступил за то, чтобы допустить россиян и белорусов на соревнования под нейтральным флагом. Но только тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает военную операцию и не связан с российской армией. В декабре МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены на таких условиях смогут участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом их не будет на церемонии открытия. Кроме того, сообщалось, что несколько российских спортсменов с 2022 года сменили спортивное гражданство.

О том, как относится к «Ночной хоккейной лиге»

«За» двумя руками. Это спорт. А спорт — это возможность и себя показать, и раскрыть себя, и возможность быть в команде. Когда ты в команде — это что-то такое очень ценное, это очень хрупкое, теплое, захватывает.

Я помню этот момент. Когда я работал с национальной сборной, мне приходилось общаться с высшим руководством [страны], и мы очень много разговаривали по поводу хоккея. Ведь хоккей — это очень близкий к нашему темпераменту, к нашему русскому характеру вид спорта. Это вот такая широта, это как пляска такая. Поэтому руководство страны очень по-доброму и очень близко осознали важность развития спорта и хоккея, в частности.

Мы нашли отклик у руководства и старались как можно лучше пропагандировать хоккей. В связи с этим сборная команда стала выходить на совсем другой уровень. Мы снова начали побеждать, мы снова начали приносить победы. Это гордость для всей страны.

<…> Я тоже участвовал в каких-то матчах «Ночной лиги». Мы проводили один матч на Красной площади, это было уникально. Что может быть лучше [в качестве] пропаганды [хоккея], чем такие матчи? А это привлекает кого? Это привлекает детей, родителей.

О своей работе

Я продолжаю быть тренером. Я тренирую. У меня большая семья. Есть сын, который играет, есть внук, который уже начал — девять лет, и уже тоже пошел по стопам и деда, и своего дяди <…> Я могу снова общаться с молодежью, передавать свой опыт.

Ты не можешь быть эгоистом, если ты стал кем-то благодаря кому-то: благодаря команде и тем людям, которые тебе дали возможность развиваться. Сейчас это все оставить у себя, закрыть где-то в своей каморке, вымпела, медали, и радоваться самому — нет, это не в моем стиле.

Сейчас это все в коробках лежит, а я стараюсь ходить на стадион и всячески выходить на лед с малышней разного возраста. Особенно стараюсь быть тренером родителей, которые в своих детях видят чемпионов. Важно их тоже коучингом озадачить, потому что иначе будет очень большое давление на детей. Важно, чтобы они немножко остывали, ведь спорт — это возможность реализовать свои мечты, возможность открыть мир и просто получать большую радость от того, что ты делаешь.

О поездках в Россию

Ковид как-то подкосил, я думаю, многих, и меня, в частности. После ковида я еще, к сожалению, так и не смог слетать домой, в Москву. У меня же в Челябинске родные живут: и мама, и сестра, внуки там уже. Хочется посмотреть, а это же еще нужно брать самолет до Москвы, а потом еще до Челябинска. В Москве у меня много друзей и знакомых. Пока как-то не удается, потому что здесь команда уже, и дети, и внуки.

Важно же тоже не упустить этот момент с внуками, с детьми. Это же такое счастье, когда они приходят: «Дед, пошли играть» <…> Это счастье. Я счастливый человек. Мы счастливые люди.