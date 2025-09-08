Франция переживает очередной серьезный виток внутриполитических потрясений. Премьер-министр Франсуа Байру уже вечером 8 сентября рискует потерять свой пост после голосования о доверии правительству, которое политик сам же и инициировал. Байру хочет заручиться поддержкой депутатов, чтобы продвинуть непопулярный, но, по его мнению, необходимый план по сокращению бюджета. Однако многие лидеры парламентской оппозиции уже заявили, что проголосуют против. Если правительству вынесут вотум недоверия, то президенту Эмманюэлю Макрону придется опять искать нового главу правительства — уже пятого за последние два года. Что про политический кризис во Франции думают французы и может ли он привести к досрочной отставке Макрона — в материале RTVI.

Французы — за

Простые французы разочарованы в действующей власти, что показывают ее рекордно низкие рейтинги. Недавний опрос BFMTV выяснил, что больше восьми из десяти французов (82%) считают нынешний политический хаос «печальным зрелищем», к которому привела неспособность политиков справиться со своими задачами. Кроме того, исследование обнаружило отсутствие политического единства среди французов. Больше трети опрошенных (39%) и вовсе не связывают себя с той или иной партией.

Политически раздроблено и Национальное собрание Франции — нижняя палата парламента, где ни у одной из политических сил нет абсолютного большинства. Такое положение вещей и приводит к разногласиям, которые непрерывно влияют на жизнь французов с 9 июня 2024 года. Тогда крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» одержала победу на выборах в Европарламент, а Эмманюэль Макрон в ответ постановил провести новые парламентские выборы.

Решение президента Франции обернулось катастрофой для его парламентской коалиции «Вместе», которая в итоге потеряла десятки депутатских мандатов и утратила большинство. В результате Национальное собрание стало «винегретом» из абсолютно разных оппозиционных сил, солидарных в одном: эту власть надо громко критиковать.

Центральным поводом для критики стали предложения об урезании государственных расходов. С этим столкнулся и продержавшийся в кресле премьер-министра чуть менее трех месяцев Мишель Барнье, предшественник Франсуа Байру. Нынешний же глава правительства столкнулся с упреками, когда представил свой план по борьбе с ростом государственного долга, намереваясь сэкономить в 2026 году €43,8 млрд и тем самым снизить дефицит бюджета с прогнозируемых 5,4% до 4,6% ВВП.

Особо заметно недовольство французов звучало в адрес предложения Байру в целях экономии отменить два государственных праздника (и, соответственно, выходных дня) — Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая.

В то время как Париж пытается убедить французов в целесообразности своих решений, многие жители республики, напротив, требуют радикальных перемен. Согласно проведенному накануне опросу Odoxa, почти две трети французов (64%) выступают за отставку Макрона, срок полномочий которого на посту президента заканчивается только в 2027 году. Более того, чуть больше половины (56%) желают опять распустить погрязшее в спорах Национальное собрание и провести очередные досрочные парламентские выборы.

Конституция — против

Однако досрочная отставка Макрона с поста президента Франции крайне маловероятна, сказал RTVI кандидат политических наук, заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, «французы могут выступать за что угодно», но французская конституция не позволяет «просто так отправить в отставку» избранного на всеобщем голосовании главу государства.

«Конституцию 1958 года писал генерал Шарль де Голль, который, насмотревшись на опыт Третьей и Четвертой республик, известных регулярными отставками правительств, сделал все, чтобы подстраховать от этого себя и своих преемников», — отметил эксперт.

Как следует из статьи 68 конституции Франции, президента могут отправить в отставку «только в случае нарушения им своих обязанностей, несовместимого с исполнением полномочий» — например, если его признают виновным в государственной измене или в уклонении от исполнения президентских обязанностей. Впрочем, сегодня оснований для подобных обвинений в адрес Макрона нет, подчеркнул Тимофеев.

«Разумеется, ничто не мешает Макрону уйти в отставку добровольно, как это сделал тот же де Голль в 1969 году. В этом случае, согласно статье 7, в промежутке через 20-35 дней Конституционный совет должен объявить новые выборы. Но Макрон добровольно в отставку не собирается», — добавил эксперт.

Как объяснил собеседник RTVI, сама процедура «увольнения» президента требует много усилий и времени. Для этого парламент сначала должен проголосовать за отставку президента (как минимум две трети голосов в обеих палатах). Затем в работу вступает специальная парламентская комиссия, которая проводит расследование и готовит доклад. Только после этого парламентарии выносят свое итоговое решение. Отставка станет возможной в том случае, если за нее выскажется по меньшей мере 2/3 представителей обеих палат.

«Процедура очень сложная, и для этого должно случиться что-то совсем ужасное, чтобы ее запустили. Неудивительно, что такого в Пятой республике еще не было», — заключил Тимофеев.

До сегодняшнего дня в Пятой республике не было и такого, чтобы премьер-министр покинул свой пост после предложенного им же голосования о доверии. Начиная с 1958 года к подобной процедуре прибегали 41 раз, и всегда правительство оставалось у руля.

Но поскольку лидеры немалочисленной парламентской оппозиции обещали выразить Байру свое недоверие, то не исключено, что тот станет первым главой правительства Франции, который оставит власть именно таким образом.

Найти премьера до протестов

Если же Байру уйдет в отставку, то перед Макроном снова встанет задача найти нового премьера — пятого за менее чем два года. Последней дольше года на этом посту продержалась Элизабет Борн, а после ее ухода в 2024 году в кресле главы правительства успели побывать три политика: Габриэль Атталь, Мишель Барнье и Франсуа Байру.

В этот раз, по данным источников Politico, французский президент будет готов решить вопрос с премьером в короткие сроки — до 18 сентября, когда крупнейшие профсоюзы Франции планируют возглавить забастовки по всей стране, что может парализовать привычную французам повседневность.

Тем не менее, это будет не так просто, поскольку на пост главы правительства нет единого для всех политических сторон кандидата. Французские СМИ полагают, что Байру могут заменить политики, как и действующий премьер, близкие к Макрону: министр обороны Себастьен Лекорню, министр юстиции Жеральд Дарманен или министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен.

Менее вероятной представляется консенсусная альтернатива в виде кандидата от умеренных левых или умеренных правых сил. В числе последних упоминается Ксавье Бертран, сыгравший важную роль в победе экс-президента Николя Саркози на выборах 2007 года.