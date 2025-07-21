Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до рекордных 19%, сообщает Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP). Политику французского премьер-министра Франсуа Байру поддерживают лишь 18% опрошенных.

Как пишет JDD, дуэт президента и премьера впервые «столь непопулярен» во Франции за все время проведения исследования, а некоторые из опрошенных французов и вовсе призывают Макрона уйти в отставку. Срок его полномочий на посту президента истечет в 2027 году.

Ранее рейтинг поддержки действующего президента Франции никогда не опускался ниже «символической отметки» в 20%. Впрочем, Макрону пока что далеко до антирекорда бывшего главы государства Франсуа Олланда — осенью 2014 года его политику поддерживали лишь 13% респондентов IFOP.

Опрос IFOP был проведен онлайн в период с 16 по 17 июля 2025 года. Выборка составила 1000 граждан Франции в возрасте от 18 лет.

Недовольные Макроном обвиняют его среди прочего в «катастрофическом состоянии государственных финансов». Президент Франции теряет позиции и среди своего электората, отмечает Le Figaro.

В свою очередь Байру, согласно результатам опроса, стал самым непопулярным премьер-министром за всю историю Пятой Французской республики. Политик занял этот пост в декабре прошлого года после отставки правительства Франции из-за вотума недоверия.

На прошлой неделе Байру предложил жесткий план по сокращению дефицита бюджета, который вызвал широкую дискуссию во Франции. В частности, в предложение входят повышение налогов для богатых, сокращение расходов на здравоохранение и отмена двух из 11-ти государственных выходных — Пасхального понедельника и Дня Победы, который отмечается в Европе 8 мая.

По данным Politico, государственный долг Франции сейчас составляет €3,3 трлн. Сокращение бюджета — одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством Байру.

Стратегию Байру ранее раскритиковала лидер французской крайне правой партии «Национального объединения» Марин Ле Пен, признанной во Франции виновной по делу о хищении средств Европарламента. Политик пригрозила премьеру вотумом недоверия, если тот не «изменит свой подход» к проекту бюджета.