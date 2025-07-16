Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен угрожает отправить французское правительство в отставку из-за жесткого плана премьер-министра Франсуа Байру по сокращению дефицита бюджета. Среди мер, которые представил глава кабмина Франции, в частности, предлагается повысить налог для богатых и отменить два из 11-ти государственных выходных — Пасхальный понедельник и День Победы, который в Европе отмечается 8 мая. Подробнее — в материале RTVI.

Что предложил Байру

Премьер-министр Франции 15 июля сумел удивить многих, причем не в самом хорошем смысле. Во время своей пресс-конференции под лирическим названием «Момент истины» он представил план по сокращению бюджета в 2026 году на €43,8 млрд, то есть до 4,6% ВВП. Эти средства пойдут на снижение государственного долга, который, как пишет издание Politico, сейчас составляет €3,3 трлн.

В проекте бюджета на следующий год предложено в том числе:

Сократить расходы на здравоохранение с €10 до €5 млрд;

Заморозить индексацию пенсий и социальных выплат. По словам премьер-министра, они останутся на уровне предыдущего года и не будут скорректированы с учетом инфляции;

Ввести «взнос солидарности» для наиболее состоятельных граждан, чтобы люди с «самым высоким доходом участвовали в национальных усилиях»;

Сократить 3 тыс. рабочих мест в государственном секторе, а также ликвидировать «непродуктивные ведомства»;

Отказаться от двух из 11-ти государственных праздников — Пасхального понедельника и Дня Победы 8 мая, чтобы «вся нация работала больше».

«Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая. Их отмена принесет казне миллиарды евро», — подчеркнул Байру.

Премьер-министр Франции также отметил, что хочет «устранить препятствия, мешающие многим французам работать».

Угрозы отставки

Одной из первых таким подходом возмутилась главный оппозиционный политик Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение».

«После семи лет катастрофической неэффективности управления [президент Франции] Эмманюэль Макрон и Франсуа Байру не в состоянии добиться реальной экономии и предъявляют французам очередной счет: почти двадцать миллиардов евро в виде налогов и снижения выплат», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Также Ле Пен пригрозила премьер-министру, что если тот не «изменит свой подход» к проекту бюджета, ьл «Национальное объединение» выдвинет вотум недоверия. Она добавила, что вместо предложенных Байру мер можно было бы сократить расходы на прием мигрантов или снизить взносы в бюджет Евросоюза.

Кстати, глава французского кабмина рассказал, что реформы не затронут вооруженные силы страны. От добавил, что в 2026-м оборонный бюджет, напротив, увеличится на €6,5 млрд.

Тем не менее, как предположили в издании Politico, больше всего возмущение мог вызвать призыв премьер-министра убрать День Победы и Пасхальный понедельник из списка государственных праздников, во время которых французы могут не работать.

Возможности Ле Пен

Politico подчеркивает, что «Национальное объединение» остается самой популярной политической партией во Франции, которая может даже претендовать на победу своего кандидата на президентских выборах в 2027 году.

В конце марта уголовный суд Парижа приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы — два года условно и еще два года домашнего ареста — и запретил ей избираться на государственные должности из-за дела о растрате средств Европарламента. Марин Ле Пен была депутатом Европарламента с 2004-го по 2017-й, а также сопредседателем фракции «Европа наций и свобод» в 2015—2017 годах.

Тем не менее, в мае Марин Ле Пен заявила, что не собирается отказываться от участия в выборах главы государства через два года.

Впрочем, сейчас у «Национального объединения» тоже не все гладко. 9 июля французская полиция провела обыски в штаб-квартире партии. Поводом стали предполагаемые нарушения правил финансирования кампаний и мошенничество, передает BBC.

Как рассказал председатель «Национального объединения» Жордан Барделла, во время обысков изъяли бухгалтерские документы и электронные письма. Так что пока неизвестно, что будет с партией через два года и смогут ли они в принципе участвовать в президентской гонке.