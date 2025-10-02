Отношения Венгрии и Украины переживают новый виток напряженности. В этот раз Киев обвинил Будапешт в предполагаемом нарушении своего воздушного пространства беспилотниками, что венгерские власти отрицают. На дипломатическом фронте и вовсе вспыхнул публичный жаркий спор между главами МИД соседних государств. RTVI разбирался, откуда у Венгрии БПЛА, действительно ли они могли залететь в украинское небо и почему венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на этот скандал отстраненной фразой «Ну и что?»

«И что с того?» Хронология перепалки

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вероятном нарушении воздушного пространства страны венгерскими разведывательными дронами, которые могли наблюдать за «промышленным потенциалом украинских приграничных районов». Генштаб Украины привел в соцсетях снимки, на которых, как утверждается, было зафиксировано два пролета беспилотника над территорией Закарпатской области, граничащей с Венгрией. Первый — недалеко от украинского приграничного села Соловка, второй — к западу от Ужгорода.

В Будапеште ответили, что венгерские силовые ведомства не проводили никаких полетов в районах, указанных на украинских кадрах, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в «антивенгерской одержимости».

Позже на полях соцсети X и вовсе началась перепалка между двумя министрами иностранных дел — Сийярто и его украинским коллегой Андреем Сибигой, который также поделился изображениями с предполагаемыми маршрутами дронов. Масла в огонь подлил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не только отверг обвинения Киева, но и вообще поставил под сомнение суверенитет Украины.

«Вопрос не в том, пролетели ли два, три или четыре венгерских беспилотника. Предположим, они пролетели там несколько метров, и что с того? Украина не является независимой, суверенной страной. Мы содержим Украину, и она не должна вести себя так, будто обладает суверенитетом. Если Запад завтра решит не давать ни одного форинта (венгерская денежная единица. — Прим. RTVI), Украине может прийти конец. Ее должно волновать не это», — сказал Орбан в YouTube-подкасте Harcosok órája.

Сибига увидел в словах Орбана признание пролета венгерских дронов над Украиной и пожурил Сийярто за то, что тот назвал украинские обвинения «фейком». Венгерский министр в ответ сравнил опубликованную его украинским коллегой карту с «несерьезным рисунком».

Возможно, что Орбан и вовсе не владел информацией о том, были ли венгерские дроны в небе Закарпатской области или нет, и «просто не решил не уделять этому свое время», допустил в беседе с RTVI руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт обратил внимание, что Орбан отреагировал на обвинение Украины еще до какого-либо служебного расследования, которое позволило бы узнать, насколько близко к границе летали венгерские беспилотники и могли бы они отклониться от курса.

Венгерско-украинские отношения находятся в состоянии упадка на фоне нежелания Венгрии видеть Украину в Евросоюзе и украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому Будапешт получает российское топливо.

Зачем Венгрии использовать дроны у границы с Украиной

Венгры используют разведывательные дроны для контроля своей приграничной с Украиной территории в целях безопасности, рассказал RTVI научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Василий Климов.

«С учетом нестабильной военной ситуации на Украине облет разведывательными дронами венгерско-украинской границы отвечает национальным интересам Венгрии. В этом году уже не раз возникали эпизоды нарушения воздушного пространства Венгрии украинскими боевыми дронами», — подчеркнул эксперт.

В Венгрии все еще действует чрезвычайное положение, введенное из-за боевых действий на территории соседней Украины, напомнил Дмитрий Офицеров-Бельский. И в таких условиях мониторить границу нужно очень усиленно, подчеркнул он.

По его словам, венгерские разведывательные беспилотники позволяют отслеживать любые нарушения границы, незаконно пересечь которую могут представители украинской разведки, украинские беженцы (в том числе проживающие в Закарпатской области этнические венгры) или же потенциальные злоумышленники, намеренные «устроить диверсии на венгерских объектах».

Со всего мира: какие беспилотники есть у Венгрии

Боевые действия между Россией и Украиной побудили Венгрию к укреплению своей оборонной промышленности. Отдельный акцент венгерских вооруженных сил был сделан на развитии потенциала беспилотников. В начале сентября этого года глава Генштаба ВС Венгрии Габор Бёрёнди, ранее возглавлявший военное представительство страны при НАТО и ЕС, объявил, что венгерские военные «вступили в эру войны дронов», «опираясь на опыт» российско-украинского военного конфликта.

Годом ранее Бёрёнди заявлял, что у Будапешта есть контракты на закупку дронов, «способных уничтожать танки», а также еще несколько сотен недорогих беспилотников. По данным Hungary Today, венгры закупили «для испытаний» французские и турецкие беспилотники. Каких именно — не говорится, но еще в 2022-м Венгрия рассматривала возможность приобретения турецких Bayraktar TB2.

«В настоящее время венгерские вооруженные силы используют несколько типов БПЛА. Тип Raven используется для разведки, а БПЛА Hero типа „камикадзе“ — для боевых задач», — говорится в материале Hungary Today.

Ударный БПЛА Hero-30 в своем арсенале Будапешт представил 17 июля 2025 года. Эти беспилотники израильского происхождения были закуплены в рамках подписанного в 2023 году совместного соглашения с израильским производителем военной техники UVision и германским оборонным концерном Rheinmetall.

«Если бы я услышал о стране, которая производит и развивает военные технологии совместно с немцами и израильтянами, я бы дважды подумал, прежде чем связываться с ними, и это хорошая новость для каждого венгра», — сказал тогда Виктор Орбан.

Такое заявление венгерский премьер сделал на церемонии открытия завода Rheinmetall по производству БМП Lynx в Залаэгерсеге на юго-западе Венгрии. Немецкий Rheinmetall — ключевой партнер венгерского военно-промышленного комплекса. Именно на Германию, согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2024 год, приходится большая доля от всего венгерского импорта вооружений (51%). В тройку крупных поставщиков оружия Венгрии также входят ее коллеги по НАТО: США (17%) и Норвегия (11%).

Впрочем, Будапешт опирается и на собственное производство. В 2023 году вооруженные силы Венгрии представили военный БПЛА венгерской разработки под названием ProTar F4J. По данным его производителя Rotors & Cams Zrt., беспилотник весит до 68 кг, летает со скоростью до 500 км/ч и достигает высоты полета до 6 км, а дальности — до 75 км.

Сегодня беспилотники — не обязательно ударные — «есть у всех», отметил в беседе с RTVI Дмитрий Офицеров-Бельский. В особенности это касается небольших стран, которые не могут себе позволить тратить на оборону большие суммы, и дроны для них представляют собой «достаточно недорогие и при этом эффективные средства».

Эксперт добавил, что Венгрия также закупает беспилотники у китайских производителей, набор которых у них «очень широкий».