Германия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России. Это в специальном интервью RTVI подтвердил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.

В 2024 году Германия «сыграла ведущую роль» в импорте сжиженного природного газа из России в ЕС — поставки шли через немецкую компанию SEFE. К такому выводу в своем докладе пришла Ассоциация по защите окружающей среды Германии (DUH).

«Да, они импортируют некоторое количество СПГ. Это верно. Я не собираюсь с этим спорить, — энергия преобразуется в обычные молекулы газа, невозможно отличить норвежскую, алжирскую молекулу от русской молекулы. Итак, если вы спросите, существует ли такая возможность, я отвечу, что да, она существует. И я полагаю, что некоторое количество российского газа все еще поступает в Германию по этой системе», — допустил посол.

Александр Граф Ламбсдорфф напомнил, что СПГ не подпадает под санкции Евросоюза, однако к 2027 году Еврокомиссия надеется добиться полного запрета на импорт российского газа.

В том же расследовании говорится, что в официальной документации российский газ проводят как СПГ из Бельгии.

«Есть все эти компании, которые продают друг другу газ, пока он не достигнет конечного потребителя. А газ, который находится в европейской системе, содержит российские молекулы, и мы знаем, что они есть в нашей системе», — добавил глава дипмиссии Германии в Москве.

18 июля Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России. Под новые рестрикции, помимо прочего, попали 22 российских банка, 14 физлиц и 41 организация. Также Брюссель решил ввести санкции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии и одной российской СПГ-компании.