Министерство здравоохранения Франции призвало врачей подготовить больницы «к полномасштабному вторжению» до марта 2026 года. Об этом сообщает журнал Le Canard Enchaîné.

Согласно распоряжению минздрава, полученному Le Canard Enchaîné, предполагаемые раненые военные, число которых может составить от 10 до 50 тысяч, должны быть доставлены в больницы в течение 10—180 дней. Также планируется создание новых медицинских центров вблизи портов и аэропортов для облегчения перевозки раненых.

В заявлении говорится, что врачи должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям: они обязаны уметь «работать с ограниченными ресурсами в военное время, оперативно реагировать на всевозможные нужды пациентов, а также решать ряд их психологических проблем». Предполагается, что медицинские работники всех секторов при необходимости присоединятся к Службе здравоохранения Вооруженных сил.

Министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен не стала отрицать существование документа.

«Наши больницы всегда готовы к эпидемиям и массовым госпитализациям пациентов. Для страны совершенно естественно предвидеть потенциальные кризисы и принимать меры предосторожности. Это часть обязанностей центрального правительства», — прокомментировала содержание указа Вотрен.

По данным издания, такие действия французских властей могут быть связаны с ростом геополитической напряженности в Европе и вероятными обязательствами, которые Франция может взять на себя в рамках НАТО.

В заявлении министерства указывается, что Франция намерена создать медицинский потенциал не только для своих военнослужащих, но и для представителей стран-союзниц. Такая страна становится не только участницей возможного военного сценария, но и логистическим и медицинским центром.

С кем именно готовится воевать Франция — не уточняется.