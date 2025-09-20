США намерены продать Польше ПТРК Javelin на сумму около $780 млн. В то же время на ее восточных границах продолжается операция «Восточный страж», начатая НАТО в ответ на недавний инцидент с проникшими на польскую территорию БПЛА. RTVI обсудил с экспертами, зачем Варшаве американское противотанковое ракетное оружие и связано ли это с беспилотниками.

«Больше „Джавелинов“»

18 сентября Госдеп США одобрил возможную продажу Польше 253 пусковых установок и 2 506 ракет ПТРК Javelin, а также связанных с ними технических элементов. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш приветствовал готовность Вашингтона поставить Варшаве «больше „Джавелинов“».

Закупка и поставка такой крупной партии противотанковых комплексов — это «плановое мероприятие Польши, не направленное на изменение военного баланса сил в регионе», объяснил RTVI кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

По словам эксперта, поставки Javelin Польше не связаны с попытками НАТО укрепить оборону от беспилотников. Эти американские комплексы используются для борьбы с бронетехникой и специальными укреплениями, а в исключительных случаях их могут применять и для ударов по вертолетам.

«Хотя технически система Javelin может поражать воздушные средства, ее эффективность против современных беспилотников крайне ограничена, а против ракет ее использование вовсе бесполезно. Для этих задач существуют системы противовоздушной и противоракетной обороны», — подчеркнул Климов.

В теории сбивать БПЛА противотанковыми ракетами Javelin возможно, однако на практике это будет выглядеть «буквальным исполнением поговорки „из пушки по воробьям“», рассказал RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Эксперт назвал американское противотанковое оружие «понятной инвестицией» Варшавы, где опасаются вторжения России, обладающей «значительным бронетанковым потенциалом». Вместе с тем актуальность комплексов типа Javelin можно подвергнуть «определенному сомнению», поскольку сегодня его задачи могут вполне эффективно выполнять более массовые и менее дорогие FPV-дроны, отметил Стефанович.

Как НАТО помогает Польше после вторжения БПЛА

12 сентября НАТО запустило операцию Eastern Sentry («Восточный страж», «Восточный часовой»), в рамках которой, как ожидается, будут развернуты средства воздушной и наземной обороны на восточноевропейском фланге альянса. Это мероприятие стало ответом на инцидент со сбитыми над Польшей 10 сентября беспилотниками. По утверждению польских властей, эти дроны принадлежали России, что российская сторона отрицает.

К операции присоединились несколько европейских стран-членов НАТО: Дания, Германия, Великобритания и Франция. Париж уже отправил Варшаве три истребителя Rafale.

Копенгаген готов отправить Варшаве не только два истребителя F-16, но и фрегат ПВО. Кроме того, после инцидента с дронами Дания готовится приобрести системы ПВО европейского производства на сумму более $9 млрд, что может стать крупнейшей покупкой вооружений в истории страны.

В то же время Берлин намерен увеличить с двух до четырех количество своих истребителей Eurofighter Typhoon, размещенных на польской территории. Те же самолеты в рамках операции планирует задействовать Лондон. В поддержку Польши выступила и соседняя Чехия, которая предоставила вертолеты Ми-171Ш.

Между тем европейцы готовятся усилить свою оборону и по линии Евросоюза. Как заявил 18 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, на следующей неделе министры оборон стран-членов блока обсудят создание линии защиты от беспилотников на востоке Европы.

Рассмотрение проекта еще находится на начальной стадии, уточнил Кубилюс. По его словам, европейская линия обороны может сочетать в себе различные виды вооружения и датчиков, а также системы радиоэлектронного подавления, которые будут находить и нейтрализовывать приближающиеся беспилотники.