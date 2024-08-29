Сколько времени могут занять следствие и судебный процесс Павла Дурова, трудно ли будет французской прокуратуре доказать вину основателя Telegram, сколько лет заключения ему грозит максимально, можно ли рассчитывать на открытые слушания — об этом RTVI поговорил с русскоязычными адвокатами, работающими во Франции.

Ирина Сидорова, адвокат Коллегий Парижа и Ниццы:

— Во Франции максимальные сроки в виде лишения свободы [по разным уголовным статьям] не суммируется, как в Америке. Поэтому здесь максимальный срок [озвученный прокуратурой Парижа по первому обвинению] — 10 лет. Честно говоря, я не знаю, откуда взялась цифра 20 лет, о которых писала пресса. Возможно, это какие-то измышления, но лучше на них не ориентироваться, а смотреть на официальную информацию, в частности — пресс-релиз французской прокуратуры.

Дело Дурова беспрецедентно для Франции — в том плане, что речь идет о мессенджере, которых не так много в мире. И всех остальных основателей подобных систем вроде бы никогда не привлекали к судебной ответственности. Но ходит информация, что они сотрудничают с различными спецслужбами или с судебными органами других государств.

С другой стороны, мы знаем, что есть ряд криптоплатформ, например, платформ криптобирж, чьи руководители сейчас обвиняются во Франции (а также в США) в соучастии в отмывании денег, добытых незаконным путём. Заведено очень много дел, и, наверное, они служат неким прецедентом.

Точно так же руководители этих платформ не следили за каждым пользователем и давали им некоторую свободу на проведение операций, то есть не устанавливали их личности, не проверяли легальность происхождения денег и так далее. В отношении Дурова выдвигаются сходные обвинения.

Что касается экстрадиции, то она будет возможна лишь в том случае, если будет заведено подобное дело в России или в ОАЭ. Насколько мы знаем, в России дело против Дурова не ведётся — и в ОАЭ тоже. Кроме того, можно предположить, что он въехал во Францию с французским паспортом. Соответственно, он, наверное, даже не задекларирован в органах контроля как гражданин России или подданный ОАЭ. Поэтому даже с этой точки зрения вряд ли какой-то подобный запрос мог бы рассматриваться.

Наконец, здесь действует правило (оно действует и в России): Франция не выдаёт своих граждан в другие страны. Поэтому во Франции Павел Дуров рассматривается исключительно как гражданин Франции, и все остальные юрисдикции не могут предъявлять к нему никаких претензий. Павел Дуров должен подчиняться совокупности права и обязательств, применяемых исключительно во Франции.

Дело будет расследоваться дальше во Франции, потом по результатам расследования будет принято решение: либо закрыть дело и снять все обвинения с обвиняемого (или, может быть, обвиняемых — мы не знаем, сколько их), либо передать дело в суд. Это пойдет с санкции прокурора. И уже суд будет рассматривать, устанавливать причастность к делу, устанавливать вину, степень вины и выносить наказание. Я думаю что это произойдет очень не скоро, потому что дело сложное, и, наверное, это займет многие месяцы.

Теймур Агаев, французский адвокат, партнер юридической фирмы Astey:

— Информация, которая у нас пока есть, на самом деле очень скудная. В коммюнике прокуратуры сказано, что максимальное наказание [по первому пункту обвинения] — до 10 лет и до €500 тысяч. Во Франции действует принцип несовместимости наказаний. То есть в рамках одного и того же процесса, когда предъявлено обвинение по нескольким статьям, сроки не плюсуются. Здесь могут выбрать максимальный, но, опять-таки, сначала нужно доказать все пункты обвинения.

Павлу Дурову предъявлены обвинения, но это еще абсолютно ничего не значит. Кроме того, насколько можно судить, ему не назначили никакого ареста — просто фактически подписка о невыезде и требование посещения участка, судебный надзор. Это вполне нормальная и довольно мягкая мера пресечения.

Все, что до сих было сделано, укладывается в нормы французского уголовного процесса. Дурова задержали, потом продлили задержание до максимально возможного, озвучили все пункты обвинения, выпустили с мерой пресечения. При этом, как я понимаю, часть пунктов обвинений все-таки урезали, изначально их было больше.

Процесс может идти долго— все зависит от того, как будут работать с документами. В принципе это может растянуться достаточно надолго. Перспективы самые разные — от оправдания во всем пунктам до предъявления обвинений со всеми вытекающими последствиями.

Резонанс вызывает непосредственно фигура обвиняемого. Если бы это был не Павел Дуров, а разработчик из какого-нибудь стартапа, то никто бы просто не обратил бы на это внимание. Дело беспрецедентно в том смысле, что речь идет о мультимиллиардере, о собственнике одной из самых популярных соцсетей. Поэтому это громкое дело, но в нем нет ничего особенно специфического.

Во Франции принцип презумпции невиновности поставлен в главу судебного процесса. Поэтому задача обвинения — доказать, что бездействие лица, которое принимает стратегические решения в компании, является ее директором, носило преступный характер. Я думаю, что доказать это будет не очень просто.

Экстрадиция была бы возможна только в том случае, если бы, допустим, во Франции задержали гражданина России, где ему предъявлены какие-то обвинения, и Россия требовала бы его экстрадировать.

Публично известно, что с 2021 года Павел Дуров — гражданин Франции. Это фактически лишает его права на консульскую защиту со стороны России. То есть для французских властей он будет восприниматься исключительно как гражданин Франции. Он полностью находится под юрисдикцией Франции, если пребывает на французской территории.

Если бы у него не было французского гражданства, тогда можно было бы ссылаться на паспорт РФ или на гражданство и подданство еще каких-то стран, которые у него есть. Но как обладатель французского паспорта он не вправе на них ссылаться. То есть в теории может, но вряд ли это будет принято во внимание. Такой же принцип, кстати, действует и в России.

У меня на практике были случаи, когда людям помогало наличие второго гражданства. Но это были особые ситуации и специфические страны, которые могли оказать определенное давление на международном дипломатическом уровне. Власти не хотели портить отношения с государством, чей гражданин был заключён под стражу. И поэтому к задержанному допустили консулов. Но даже по законам этого государства, о котором идет речь (не буду его называть), оно не обязано было этого делать.

Каковы шансы Дурова оправдаться? Все такие рассуждения — гадание на кофейной куще. Публике неизвестно, что на самом деле в материалах дела, на которые распространяется тайна следствия.

Сейчас начинается следующий этап после предъявления обвинений — следственный. До слушаний дойдет не скоро. Скорее всего, они будут открытыми, если там не будет какой-то информации, которую сочтут чувствительной для национальных интересов Франции и ее безопасности.