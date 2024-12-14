В условиях высокой ключевой ставки некоторые российские банки стали выдавать рыночную часть комбинированной ипотеки под крайне завышенный процент — до 100%, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI оценили такую практику и высказались о причинах ее появления.

«Экстремальные практики»

Как рассказал Чебесков, банки стали искусственно замедлять выдачи кредитов на жилье, добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос, а также выдавать рыночную часть комбинированной ипотеки по ставке, завышенной вплоть до 100%.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — цитируют замминистра «Известия».

Комбинированная ипотека позволяет взять единый кредит на жилье по двум ставкам — часть средств банк выдаст под льготный процент в рамках ипотечных программ с господдержкой, остальные средства будут выданы под рыночный процент. В ноябре крупнейшие банки взвинтили ставки по рыночной ипотеке почти до 30%.

Чебесков объяснил такие практики тем, что при высокой ключевой ставке (в октябре Центробанк поднял ее до 21%, а позже допустил новое повышение в декабре) сильно выросла стоимость привлечения средств для самих банков.

В ЦБ подтвердили изданию, что в последнее время распространились «недобросовестные практики» по выдаче комбинированной ипотеки, из-за чего расходы заемщиков растут. Как отметили в пресс-службе регулятора, это может происходить в неявной для клиента форме, когда он не способен адекватно оценить риски. В Банке России заверили, что принимают меры, чтобы ограничить скрытые и необоснованные комиссии.

«Здравомыслящий человек не должен согласиться»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил RTVI, что не верит в то, что кто-то соглашается взять ипотеку по ставке 100%.

«Я, честно говоря, такого не слышал. Я не верю, это какой-то бред, 100% по потребительскому кредиту я понимаю, но по ипотеке вряд ли такое может быть. Вряд ли кто-то согласится на такое, здравомыслящий человек не должен согласиться. Мне кажется, может быть, какие-то там придурки это и делают, но, честно говоря, такая практика вызывает большие вопросы», — сказал депутат.

Аксаков призвал пресекать практику искусственного завышения рыночных процентов по комбинированной ипотеке, в том числе отключая банки от соответствующей программы. При этом он признал, что некоторые злоупотребления могут возникать из-за того, что банки выдают льготную часть жилищных кредитов «фактически себе в убыток».

«Вроде бы государство субсидирует процентную ставку [по льготной ипотеке], но оно субсидирует ее только в пределах обозначенных процентов и не учитывает реальную рыночную составляющую. То есть, по идее, затраты банка на привлечение денег для того, чтобы выдать этот льготный ипотечный кредит, больше, чем государство субсидирует эти затраты», — пояснил глава комитета по финрынку.

Более того, выдача льготной ипотеки сегодня зачастую настолько невыгодна банкам, что если отключить их от программы льготного кредитования, они будут только благодарны, продолжил Аксаков.

«Ограничения, которые установлены законодательством и решениями правительства, не позволяют им покрыть расходы, связанные с оформлением льготных кредитов. И на самом деле здесь такой момент: если отключить сейчас банки от программы льготного ипотечного кредитования, то они скажут: “Спасибо, что мы не будем нести расходы, связанные с невыгодностью работы с льготной ипотекой”», — полагает депутат.

«Непомерная» ипотека как фактор падения рождаемости

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с RTVI назвала ипотечные кредиты «непомерными». Она считает, что это одна из причин снижения рождаемости в России, и что вину частично несет Центробанк, последовательно повышающий ключевую ставку.

«Это одна причина из целого комплекса. Когда депутаты фракции КПРФ в Госдуме встречались с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, я <…> впрямую сказала: “Это вы виноваты в том, что у нас молодежь не хочет создавать семью, а создав семью, не хочет рожать, потому что едва ли не самая главная ее потребность — жилье”», — рассказала депутат.

Останина пояснила, что эта потребность «упирается в отсутствие возможности получить социальное жилье».

«У нас госпрограмма только на 4,6 млрд рублей. И путь, по которому идет молодая семья, это ипотека, а ипотечные кредиты непомерны. Сейчас вообще банки под 100% начали завышать ставки на ипотеку», — возмутилась глава думского комитета.

По ее словам, в ответ на упреки Набиуллина стала объяснять, что банки сами определяют ставку. «Но мы про эти ставки уже слышали и слышим, продолжаем слышать. Поэтому как одна из причин [cнижения рождаемости] — безусловно, но не единственная», — сделала вывод Останина.

«В данном случае, понимаете, у нас социальное государство просто обязано было предпринять меры демографической поддержки, а этой мерой является удовлетворение вот этой базовой потребности в жилье», — подытожила глава комитета.