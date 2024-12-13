Жене бывшего чеченского судьи Зареме Мусаевой предъявили обвинение по новому уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии, сообщил телеграм-канал правозащитного проекта «Команда против пыток»*. Срок отбывания наказания женщины по прошлому приговору истекал весной 2025 года, отметил канал.

По данным проекта, ранее в этот день, 13 декабря, Мусаевой предъявили обвинение по статье о дезорганизации деятельности колонии и применении силы в отношении сотрудника места лишения свободы (ч. 2 ст. 321 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

О том, что на женщину завели новое уголовное дело, в середине ноября сообщил ее адвокат Александр Савин. На тот момент он еще не успел ознакомиться с подробностями дела и рассказал лишь, что Мусаеву опрашивали следователи. По его словам, вопросы касались предполагаемого нападения на сотрудника УФСИН по Чеченской республике.

Как отмечала в ноябре «Команда против пыток»*, Мусаева, по версии следователя, якобы напала на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее во время поездок в больницу, ударила и сорвала с него погон. Женщина вину не признала, отметив, что физически не могла напасть на представителя силовой организации.

Правозащитники подчеркивали, что Мусаева имеет проблемы со здоровьем — она страдает инсулинозависимым диабетом второго типа.

Дело Заремы Мусаевой

Зареме Мусаевой 54 года. Ее муж — бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, а дети — Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы, чеченские активисты, которых внесли в России в реестр террористов и экстремистов. В конце 2022 года Янгулбаев с сыновьями уехал заграницу.

Как утверждали правозащитники, Мусаеву в январе 2022 года насильно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню вооруженные люди, представившиеся сотрудниками чеченского МВД. Ее доставили в республику на допрос и задержали на 15 суток за «оскорбление и нападение на полицейского». Пока Мусаева находилась в спецприемнике, на нее завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, после чего арестовали.

По версии следствия, 21 января 2022 года Мусаева рядом с дежурной частью «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность», а когда участковый сообщил ей, что вынужден составить административный протокол о хулиганстве, напала на него и расцарапала лицо. Главы Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что она якобы «чуть не лишила [сотрудника полиции] глаза».

Летом 2023 года Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима — такого наказания требовал прокурор. Женщину признали виновной в мошенничестве и применении насилия против представителя власти. Один из сыновей Мусаевой — Абубакар — назвал этот приговор смертельным из-за проблем женщины со здоровьем. Позже приговор смягчили на три месяца.

Семья Янгулбаевых связывала это преследование с правозащитной деятельностью сыновей и называла «заказом» главы республики Рамзана Кадырова. В свою очередь, чеченские власти считают семью экс-судьи пособниками террористов и подозревают в причастности к ведению сепаратистского телеграм-канала 1ADAT**, в котором критикуются действующие власти республики.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** Минюст России внес «Народное движение Адат» в реестр экстремистских организаций