Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор по секретному делу о многомиллиардных хищениях средств при строительстве бункеров для Минобороны, пишет «Коммерсантъ».

Ключевые фигуранты — Дмитрий Пипко и Андрей Епифанцев — приговорены к семи и трем годам колонии общего режима соответственно, крупным штрафам и возмещению ущерба в размере 1 млрд 809 млн 612 тысяч рублей. Их предполагаемый сообщник — бизнесмен Александр Алексеев, — как утвержает «Ъ», пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции.

Алексеев подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО весной 2024 года, когда суд на пару месяцев возвращал дело в военную прокуратуру из-за не врученного одному из фигурантов обвинительного заключения. По данным «Ъ», штурмовая группа, в которую его определили, в ходе боевых действий понесла большие потери, а сам бизнесмен пропал без вести.

Кроме того, по данным «Ъ», в деле фигурировал бизнесмен Андрей Гагулин, который не предстал перед судом, поскольку до ареста успел покинуть Россию и выехать в Эстонию.

Судебный процесс над оставшимися двумя обвиняемыми продолжался около полугода. Пипко и Епифанцеву вменили ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК — растрату и мошенничество в особо крупном размере. Обвинение просило приговорить первого к 11 годам колонии, а второго — к шести. Однако в результате суд проявил снисхождение, приняв во внимание, что оба фигуранта частично признали вину и погасили часть ущерба.

Ветеран боевых действий в Сирии Андрей Епифанцев приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Дмитрий Пипко — бывший майор, который некогда руководил спецобъектом Минобороны, а потом возглавил компанию «М-Строй», выигравшую несколько крупных тендеров ведомства. В соответствии с приговором он лишился офицерского звания и должен будет выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. По другому иску суд приговорил его к выплате 75 млн рублей Главному управлению обустройства войск Минобороны.

Его адвокат Тимур Сабитов сообщил «Ъ», что Пипко признал факт нецелевого расхода бюджетных денег — на другие нужды вместо строительства секретного военного спецобъекта. При этом бизнесмен отрицает, что средства были похищены, поскольку в итоге «остались в структуре Минобороны» и пошли на «возведение и обустройство других важных, пусть и не секретных объектов — школы, воинской части, храма и так далее».

По словам Сабитова, такое перераспределение было вынужденным: документация на строительство спецобъекта якобы не была готова, а сроки освоения выделенных лимитов истекали, поэтому подрядчикам пришлось переключиться на другие работы. На этом основании адвокат считает необоснованным решение суда о компенсации, которую фигуранты должны выплатить Минобороны.

Однако обвинение настаивает на том, что фигуранты дела похитили бюджетные средства, либо завышая цены на свои работы, либо не выполняя их вообще.

Дело о махинациях со средствами на строительство секретных бункеров было возбуждено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России 5 ноября 2020 года. В его основу легли сведения, собранные управлением ФСБ по спецобъектам федеральных органов госвласти.

Впоследствии к материалам дела добавили данные других расследований, в том числе — по поводу объектов 9-го Центрального управления Минобороны, которое является одним из самых секретных подразделений российского оборонного ведомства. Оно было создано в 1954 году для строительства командных пунктов, боевых стартовых позиций, узлов спецсвязи, комплексов госуправления и других объектов на случай ядерной войны.

Напомним, в 2024 году под следствие попали сотрудники «Военно-строительной компании» (ВСК), которых обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий при выполнении гособоронзаказа Минобороны.