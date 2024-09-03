Бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» («ВСК») предъявили обвинения во взятках и превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о заместителе руководителя Департамента строительства Сергее Горском, главе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове и руководителе проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрии Сюртукове.

По данным СК, им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). По статье о взятке обвиняемым максимально грозит до 15 лет лишения свободы, по второй статье — до десяти лет заключения.

Следствие считает, что Горский, Головков и Сюртуков, действуя в составе организованной группы, получили от подрядчика взятку в размере более 13 млн рублей. Сумма предназначалась для согласования заявок на авансирование и игнорирования нарушений при строительстве.

Кроме того, по данным СК, деньги были «вознаграждением за общее покровительство и попустительство по службе в рамках исполнения договора субподряда» при строительстве многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве аванса подрядчик получил «необоснованную», по оценке следствия, сумму, превышающую 1,3 млрд рублей. Следователи считают, что указанные события происходили в период с 2021 года по 2023.

В пресс-службе отметили, что фигуранты дела сотрудничают со следствием. При этом общее расследование дела о взятке продолжается.

О задержании трех фигурантов дела — бывших сотрудников ВСК — в Следственном комитете сообщили 31 августа. Тогда фамилии задержанных не назывались.

«ВСК» входит в Военно-строительный комплекс Министерства обороны России и занимается возведением жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, а также реконструирует исторические объекты и строит технические сооружения. В состав «ВСК» входят различные предприятия и организации, которые, как указано на сайте компании, «действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны». По данным СПАРК, основными контрагентами ВСК являются Минобороны и его «дочки» — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».

Уголовные дела, связанные с ВСК

В начале августа обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было предъявлено бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что дело связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Речь шла о заключении контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии. По версии следствия, Булгаков обратился к подконтрольному ему коммерческому предприятию, которое существенно завысило стоимость работ. Сумма ущерба составила около 50 млн рублей. Сам генерал вину не признал — он заявил, что договор был заключен уже после того, как он ушел с военной службы.

Также в августе стало известно, что под арестом находится экс-начальник филиала ВСК Сергей Сухов. РБК со ссылкой на источники писал, что задержанный является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников издания, по этому делу также проходили еще несколько сотрудников коммерческих структур, аффилированных с ВСК и выполнявших для нее работы по государственным контрактам.

В частности, сообщалось, что к расследованию привлекали еще одного бывшего топ-менеджера ВСК — Сергея Горского. В 2022 году он возглавлял управление департамента компании по сопровождению проектов, а позже стал гендиректором ООО СК «Патриот», созданного при участии экс-главы ВСК Андрея Белкова.

В конце июля Тверской суд Москвы арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК).

Как сообщал «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники, претензии следствия не связаны напрямую с работой задержанного в ВСК, а касались хищения средств Минобороны по госконтракту на поставку томографа в 9-й лечебно-диагностический центр ведомства.

Газета отмечала, что деятельность ВСК контролировалась бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который был арестован в апреле по делу о получении взятки на сумму свыше 1 млрд рублей.

С апреля по начало августа в России по разным делам, связанным с мошенничеством и коррупцией в Минобороны, было задержано 12 человек.