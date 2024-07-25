Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями. Это следует из карточки на портале судов.

Белкову вменяется злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

О задержании Белкова стало известно накануне, 24 июля. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, претензии следствия не связаны напрямую с работой задержанного в ВСК.

По данным «Ъ», изначально дело против Белкова было возбуждено в июле 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и касалось хищения средств Минобороны по госконтракту на поставку томографа в 9-й лечебно-диагностический центр ведомства. Заказчиком тогда выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление» (ГВСУ), которым обвиняемый руководил до перехода в ВСК в 2021 году.

По версии следствия, в 2019 году ГВСУ заключило контракт с компанией «Партнер Плюс», учредителем которой является знакомая Белкова Елена Ляхович. В материалах дела говорилось, что она помогла приобрести томограф у подсанкционной немецкой компании в рамках «спектакля с якобы проведенным тендером на закупку аппаратуры ГВСУ по спецобъектам, где все роли были заранее распределены, а победитель известен», пишет «Коммерсантъ».

В 2023 году Ляхович и ее главный бухгалтер Виктор Билько были задержаны по делу о мошенничестве, оба находятся под домашним арестом.

«Коммерсант» отмечал, что деятельность ВСК контролировалась бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который был арестован в апреле по делу о получении взятки на сумму свыше 1 млрд рублей.