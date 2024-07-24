В Москве задержан Андрей Белков, гендиректор Военно-строительной компании (ВСК), которая находится в подчинении Минобороны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как отмечает издание, работу Белкова курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

Как рассказали собеседники «Коммерсанта», 46-летнего Белкова пригласили для проведения следственных действий в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Его допросили в качестве подозреваемого по ст. 285.4 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа), после чего задержали на двое суток.

Претензии следствия, отмечает «Коммерсантъ», не связаны напрямую с работой Белкова в ВСК. По данным газеты, изначально дело было возбуждено в июле 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Речь в нем шла о хищении средств Минобороны в рамках исполнения госконтракта от 9 августа 2019 года, который касался поставки томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Заказчиком было ФГУП «Главное военно-строительное управление» (ГВСУ), которым до перехода в ВСК руководил Белков.

Для исполнения контракта, оцениваемого в 121 млн рублей, Белков, пишет «Коммерсантъ», привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая была гендиректором ООО «Стройхимпроект». По словам источников издания, Ляхович по просьбе Белкова подыскала поставщика томографа — дилера крупнейшей немецкой компании, которая из-за санкций ушла с российского рынка.

Дилер был готов поставить томограф за 114 млн рублей, но сделать это напрямую в учреждение Минобороны было невозможно из-за санкций. В итоге Белков «провернул с помощью госпожи Ляхович нехитрую комбинацию», отмечает газета. Договор был заключен с ООО «Партнер Плюс», аффилированным со «Стройхимпроектом». Учредителем компании была Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. По версии следствия, «был разыгран спектакль с якобы проведенным тендером на закупку аппаратуры ГВСУ по спецобъектам, где все роли были заранее распределены, а победитель известен», пишет «Коммерсантъ».

Руководитель «Партнер Плюс» получил сумму по контракту — 121 млн рублей. Одну часть этой суммы он передал «участникам преступной группы», а другую — дилеру «за то, что они закрыли глаза на предоставление “санкционного” товара» Министерству обороны, пишет газета. Реальная стоимость томографа составляла 76 млн рублей.

В октябре 2023 года Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько задержали по делу о мошенничестве. Белков же, отмечает «Коммерсантъ», проходит по отдельно возбужденному делу о злоупотреблениях по госконтракту. По данным газеты, в четверг, 25 июля, как ожидается, следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте гендиректора ВСК. «Но для кавалера ордена Почета и медали ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени суд может ограничиться более мягкой мерой пресечения», — подчеркивает издание.

«Коммерсантъ» также отмечает, что это дело против Белкова может оказаться не единственным. «Руководимая им ВСК выполняет широчайший спектр работ от возведения арсеналов, баз, полигонов, аэродромов и штабов до строительства жилых домов и объектов социальной сферы. При этом деятельность ВСК контролировалась бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым», — добавляет издание.

По некоторым данным, сообщает газета, «идет тщательная проверка как заключенных во время его руководства ВСК контрактов и контроля за их исполнением, так и личных заработков чиновника, его неслужебных связей».