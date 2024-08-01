Экс-начальник филиала Военно-строительной компании Сергей Сухов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два знакомых с материалами следствия источниками.

По их словам, уголовное преследование бывшего руководителя Стройуправления по Центральному военному округу началось в конце июля 2024 года, и сейчас он находится под арестом.

Собеседники РБК уточнили, что по тому же делу проходят еще несколько сотрудников коммерческих структур, аффилированных с ВСК и выполнявших для нее работы по государственным контрактам. По предварительным оценкам следствия, нанесенный в результате мошенничества ущерб достиг порядка 200 млн рублей, заявил один из источников.

Работу ВСК курировал теперь уже бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который с конца апреля 2024 года находится в СИЗО по обвинению в особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК).

Богатейший и заслуженный. Что известно о Тимуре Иванове

К расследованию дела о мошенничестве, по данным источников РБК, привлекали еще одного экс-топ-менеджера ВСК — Сергея Горского, который в 2022 году возглавлял управление департамента компании по сопровождению проектов, а потом стал гендиректором ООО СК «Патриот», созданного при участии экс-главы ВСК Андрея Белкова.

В конце июля 2024 года решением Тверского районного суда Москвы Белков был взят под арест по делу о махинациях при закупке томографа: ему вменили злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет).

ВСК входит в Военно-строительный комплекс Министерства обороны и занимается возведением жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, а также реконструирует исторические объекты и строит технические сооружения. В списке ее последних работ перечислены:

форты Кронштадта (реконструкция),

филиалы Нахимовского училища (строительство),

историко-археологической парк «Новый Херсонес» (строительство).

По данным СПАРК, основными контрагентами ВСК являются Минобороны и его «дочки» — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».

В состав ВСК входят различные предприятия и организации, которые, как указано на сайте компании, «действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны».

Ранее сегодня стало известно о задержании руководителя «Военторга» задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Имя задержанного МВД не приводит, но с 2012 года пост гендиректора «Военторга» занимает Владимир Павлов.

