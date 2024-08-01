Экс-начальник филиала Военно-строительной компании Сергей Сухов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два знакомых с материалами следствия источниками.
По их словам, уголовное преследование бывшего руководителя Стройуправления по Центральному военному округу началось в конце июля 2024 года, и сейчас он находится под арестом.
Собеседники РБК уточнили, что по тому же делу проходят еще несколько сотрудников коммерческих структур, аффилированных с ВСК и выполнявших для нее работы по государственным контрактам. По предварительным оценкам следствия, нанесенный в результате мошенничества ущерб достиг порядка 200 млн рублей, заявил один из источников.
Работу ВСК курировал теперь уже бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который с конца апреля 2024 года находится в СИЗО по обвинению в особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК).
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К расследованию дела о мошенничестве, по данным источников РБК, привлекали еще одного экс-топ-менеджера ВСК — Сергея Горского, который в 2022 году возглавлял управление департамента компании по сопровождению проектов, а потом стал гендиректором ООО СК «Патриот», созданного при участии экс-главы ВСК Андрея Белкова.
В конце июля 2024 года решением Тверского районного суда Москвы Белков был взят под арест по делу о махинациях при закупке томографа: ему вменили злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет).
ВСК входит в Военно-строительный комплекс Министерства обороны и занимается возведением жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, а также реконструирует исторические объекты и строит технические сооружения. В списке ее последних работ перечислены:
- форты Кронштадта (реконструкция),
- филиалы Нахимовского училища (строительство),
- историко-археологической парк «Новый Херсонес» (строительство).
По данным СПАРК, основными контрагентами ВСК являются Минобороны и его «дочки» — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».
В состав ВСК входят различные предприятия и организации, которые, как указано на сайте компании, «действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны».
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- Ранее сегодня стало известно о задержании руководителя «Военторга» задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Имя задержанного МВД не приводит, но с 2012 года пост гендиректора «Военторга» занимает Владимир Павлов.
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- По версии следствия, в 2019 году топ-менеджер и сотрудники «Военторга» вместе с «иными соучастниками» в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах создали «устойчивую организованную группу» с целью хищения средств Минобороны.
- Они, как утверждают в МВД, обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн рублей, закупили товар у производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии, и продали Минобороны, «экономически необоснованно» завысив цену более чем на 400 млн рублей.