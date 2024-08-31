Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о взятках при выполнении гособоронзаказа в отношении трех бывших сотрудников военно-строительной компании и гендиректора частной строительной организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в мае 2021 года Минобороны и военно-строительная компания заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика выступило общество с ограниченной ответственностью.

В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал представителям военно-строительной компании взятку за согласование заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации, рассказали в СК.

Трем экс-сотрудникам военно-строительной компании вменяют ст. 290 УК («Получение взятки») и ст. 285.4 УК («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Гендир строительной организации подозревается по ст. 291 УК («Дача взятки»). Подозреваемых заключили под стражу.

В начале августа обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было предъявлено бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что дело связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

«Ъ» сообщал, что речь идет о заключении контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии. По версии следствия, Булгаков обратился к подконтрольному ему коммерческому предприятию, которое существенно завысило стоимость работ. Сумма ущерба составила около 50 млн рублей. Сам генерал вину не признал — он заявил, что договор был заключен уже после того, как он ушел с военной службы.

26 июля Булгаков был арестован по делу о преступлении коррупционной направленности. Генерала поместили в СИЗО-2 «Бутырка». Что z-блогеры говорят об аресте Булгакова, можно узнать здесь.