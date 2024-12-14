Системы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. Из них 12 были сбиты над Курской областью, столько же — над Кубанью, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской, один — над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.

Орловский губернатор Андрей Клычков утром 14 декабря сообщил, что над регионом в общей сложности были уничтожены 11 дронов. По его словам, в результате атаки БПЛА пострадал объект топливной инфраструктуры, пострадавших нет.

Ночью в своем телеграм-канале он рассказал о пожаре на объекте инфраструктуры. Не приведя деталей, глава региона заявил, что осколками сбитых беспилотников было «повреждено остекление нескольких частных домов».

Mash со ссылкой на очевидцев сообщил об атаке БПЛА на орловскую нефтебазу, уточнив, что «было слышно не менее четырех взрывов». Baza тоже пишет, что в Орле была атакована нефтебаза, а «местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов».

Глава Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале, что системы ПВО уничтожили над регионом семь дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн об атаках на регион не сообщал. При этом в телеграм-канале местного оперштаба в 7:17 (совпадает с мск) появилось предупреждение об угрозе ракетной атаки, через несколько минут его сняли.

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил, что ночью дрон со взрывчаткой атаковал служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик, в результате чего «ранения различной степени тяжести» получили два человека.

Об атаке БПЛА также рассказал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в станице Марьянской обломки беспилотника упали на частный дом, где были частично повреждены хозпостройки и выбиты окна, пострадавших нет.