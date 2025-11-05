С 2022 года в России «застряли» более €1 млрд, которые итальянские бизнесмены не могут вывести из страны. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

«На сегодняшний день, если учитывать прибыль за последние 3 года, которую [получили] наши фирмы, это более 1 миллиарда евро — прибыль, которую мы не можем отправить обратно в Италию», — сообщил Витторио Торрембини.

По его словам, проблема не только с транзакциями.

«Проблема — это и ваши регламенты. Потому что не только действуют европейские санкции, мы имеем еще российские контрмеры. Экспорт прибыли разрешается только по маленьким суммам, а нормальные, крупные суммы — это практически невозможно», — описал ситуацию Торрембини.

Он пояснил, что «есть межправкомиссия, которая дает разрешение, а потом Центробанк заблокирует операцию; и если в фирме умеют реализовать эту операцию, потом таможня начинает давить на эти фирмы, и, в конце концов, они теряют все деньги, которые отправили в Италию».

По словам собеседника RTVI, итальянский бизнес заставляет оставаться в России «надежда, что завтра будет лучше». Кроме того, уходить в нынешних условиях нерентабельно — именно поэтому предприниматели не пользуются механизмом ЕС, который продлил сроки продажи активов и вывода инвестиций для европейских компаний из России.

«Предприятиям Союза настоятельно рекомендуется предпринять все возможные шаги по сворачиванию бизнеса в России и не начинать там новый бизнес. На этом фоне были расширены ограничения на изъятие инвестиций, чтобы дать возможность предприятиям как можно быстрее уйти с российского рынка», — говорится в решении Совета ЕС по 19-му пакету санкций.

«Не пользуются по двум причинам. Во-первых, никто не хочет потерять бизнес, который создавали здесь. Никто не хочет получить за этот бизнес 5%, потому что, учитывая российские нормативы, вначале нужна оценка; из этой оценки надо убрать 60%; из этих 40%, которые остаются, надо оплатить 35% выходной взнос… Остается 5% — кто хочет продавать бизнес за эту сумму?» — задается риторическим вопросом Торрембини.

Во-вторых, как утверждает глава Ассоциации итальянских предпринимателей, «Европа ничего, никакого механизма компенсации не придумала, не создавала».

«Не было», — ответил Витторио Торрембини на вопрос о том, наблюдался ли в этом году исход итальянских компаний из России.

По словам Витторио, сегодня в России работают около 100 итальянских компаний из тех, которые имеют здесь производство, а «из тех, которые имеют бизнес, то есть представительства, дилеры, — это еще 150-180».