Убытки от 19-го пакета санкций для бизнеса Италии составят примерно €250 млн, а непосредственно от запрета поставлять в Россию унитазы и другую сантехнику — около €140 млн. Об этом RTVI рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«19-й пакет санкций — это, к сожалению, очень плохой результат, потому что сектора, которые попали в пакет санкций, — большой удар для Италии. Представляете, сантехника… Кто продает сантехнику для такого высокого сегмента рынка? Италия. Кто продает цветы, деревья и так далее? Италия. Кто продает игрушки для детей? Помимо Китая это Италия. А кто организует туризм в России? Италия. Вот все эти четыре сегмента попали в пакет санкций», — отметил Витторио Торрембини.

По словам собеседника RTVI, «только от 19-го пакета санкций потери [для итальянского бизнеса] составят в районе €250 миллионов».

«А убытки непосредственно от запрета на продажу сантехники и унитазов — это 7% нашего экспорта керамической плитки, то есть вот этой отрасли. Приблизительно это €140 миллионов. €140 миллионов евро, которые мы потеряем. Но ведь это еще и рабочие места, и так далее», — прогнозирует Торрембини.

«Хотя это смешно для русских, это смешной запрет про унитазы, но для нас это не смешно», — заключил глава GIM Unimpresa.

Ранее агентство ТАСС опубликовало новость «Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде» со ссылкой на решение Совета ЕС, опубликованное в «Официальном журнале Евросоюза».

Как писал RTVI, в документах, связанных с 19-м пакетом санкций ЕС, действительно упомянуты товары, запрещенные к экспорту в Россию, например:

— биде, унитазы, сливные бачки и аналогичные сантехнические изделия из пластмасс (кроме ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, сидений и крышек унитазов);

— ванны из стального листа;

— розы, рододендроны и азалии;

— листья, ветви и другие части растений, без цветов или цветочных почек, а также травы, мхи и лишайники, пригодные для букетов или декоративных целей;

— игрушки и модели со встроенным мотором.

Однако, как обратил внимание RTVI, биде, унитазы, стальные ванны, а также цветы, мхи, лишайники, листья, ветки были запрещены к поставкам в Россию еще в 2022 году, о чем свидетельствуют документы в том же «Официальном журнале Евросоюза». В рамках пакетов, которые ЕС принимал позднее, включая нынешний 19-й пакет, в список запрещенных товаров добавляются новые. При этом старые либо остаются там, либо исключаются.