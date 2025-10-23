Евросоюз своим решением запретить предоставление туристических услуг в России сделал хуже своим гражданам, а не Москве. Об этом RTVI заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Если говорить с точки зрения ограничений, российские туроператоры и без того практически не реализуют свой туристический продукт европейским поставщикам. Другое дело, что отельеры работают напрямую с платформами, через которые туристы могут бронировать отдельные элементы услуг, такие как проживание, экскурсии по всему миру, включая ЕС. Как будут их ограничить, мы не очень понимаем», — отметил он.

По словам вице-президента АТОР, российский турбизнес не ощутит никаких последствий от этого решения, поскольку туристический поток из Евросоюза в Россию находится на низких отметках. Речь идет именно про организованный туризм в составе туристических групп, который реализуется через российских туроператоров.

«Поэтому мера скорее носит дискриминационный характер по отношению к гражданам Евросоюза. Здесь стоит поаплодировать Брюсселю, они сделали хуже не России, а своим гражданам», — заключил Артур Мурадян.

23 октября Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских рестрикций. В него, в частности, вошел запрет на предоставление услуг, которые связаны с туристической деятельностью в России.

«Это делается в целях сокращения доходов, получаемых Россией от таких услуг, и сдерживания продвижения несущественных туристических и рекреационных мероприятий в Россию, особенно в условиях, когда граждане Союза сталкиваются с повышенным риском произвольных арестов и задержаний, а консульская защита лиц с двойным гражданством ограничена», — говорится в официальном журнале ЕС, где опубликованы новые санкции.