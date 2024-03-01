В Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти короля Соединенного Королевства Карла III. Концепция получила кодовое название «Менайский мост» (Menai Bridge), сообщило британское издание The Daily Express. По его данным, детали проекта держат в секрете от принца Гарри.

Мост Менай — подвесной мост, пересекающий пролив Менай между островом Англси и материковой частью Уэльса. Выбор названия объясняется тем, что до восшествия на престол нынешний монарх долгое время был принцем Уэльским. Этот титул он носил дольше всех своих предков — 64 года.

Согласно подготовленному проекту, новым королем Великобритании должен будет стать старший сын Карла III — принц Уильям. В то же время первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны, которым сейчас является Риши Сунак, а также секретарь кабинета министров и другие официальные лица. После этого объявление прозвучит в прямом эфире национального телевидения.

После этого с обращением к нации выступит новый король. До дня похорон Великобритания будет пребывать в общенациональном трауре. Издание отмечает, что день смерти Карла III будет именоваться как «День Д» (D-Day), а последующие будут называться «День Д+1», «День Д+2» и так далее.

Составление плана действий началось раньше, чем ожидалось, так как у короля была диагностирована онкология, отметил в интервью изданию The Mirror эксперт по вопросам королевской семьи Том Куинн. Он рассказал, что до болезни Карла III вопросы наследования не планировалось обсуждать еще десять лет, и активная подготовка плана может свидетельствовать об опасности заболевания.

Согласно информации The Mirror, младший сын Карла III, принц Гарри, не был привлечен к планированию преемственности и деталям «Менайского моста». По словам эксперта, следящего за королевской семьей, «никто не доверяет принцу Гарри» после выхода его скандальных мемуаров «Запасной», поэтому всю важную информацию держат от него в строжайшем секрете. Во дворце опасаются, что в случае обиды или недовольства принц Гарри может раскрыть прессе все детали, отметил эксперт.