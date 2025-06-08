Минобороны США намеренно лгало о проведении секретных программ, связанных с изучением НЛО в известной Зоне 51, чтобы скрыть разработку сверхсекретных истребителей-невидимок. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Расследование инициировал американский Конгресс. В статье отмечается, что первый известный случай преднамеренного распространения дезинформации такого рода произошел в 80-е годы. Тогда некий полковник ВВС США зашел в бар рядом с Зоной 51 — секретным военным объектом в пустыне Невада, окутанным слухами о НЛО. Он передал владельцу заведения фотографии, на которых, как предполагается, были изображены летающие тарелки.

Изображения развесили по стенам бара и это стало основой для легенды, как утверждает WSJ, что «военные США тайно тестируют захваченную инопланетную технологию», однако это было намеренной дезинформацией.

Как признался следователям ушедший в отставку офицер, фото были поддержкой, а вся операция — уловкой, чтобы «скрыть истинные события в Зоне 51: ВВС использовали этот объект для разработки сверхсекретных истребителей-невидимок, что давало важное преимущество против Советского Союза».

«Военное руководство опасалось, что [секретные] программы могут быть раскрыты, если местные жители случайно заметят испытательный полет, например, истребителя F-117, чей внешний вид действительно казался космическим. Лучше, чтобы они думали, что это пришло с Андромеды», — говорится в материале.

WSJ отмечает, что хотя Минобороны США ранее обвиняло правительство в неправомерном утаивании правды о том, действительно ли Вашингтон знал об инопланетной жизни, на самом деле военные сами иногда «сознательно раздували эти истории [связанные с НЛО], что фактически означало дезинформацию собственного населения США».

«Сама природа операций Пентагона — непрозрачная бюрократия с секретными программами внутри других секретных программ, скрытых под прикрытием легенд, — создала плодородную почву для распространения мифов», — добавляет издание.

В статье отмечается, что сейчас все больше доказательств того, что «усилия правительства по распространению мифологии об НЛО уходят корнями в 1950-е годы».

В ходе расследования были опрошены десятки действующих и бывших американских чиновников, ученых и военных специалистов, а также изучены тысячи страниц документов, записей, электронных писем и сообщений, уточняет WSJ.

«Иногда, как в случае с обманом вокруг Зоны 51, военные офицеры распространяли фальшивые документы, чтобы создать дымовую завесу для реальных секретных программ вооружений. В других случаях чиновники позволяли мифам о НЛО укореняться в интересах нацбезопасности — например, чтобы предотвратить обнаружение Советским Союзом уязвимостей в системах защиты ядерных объектов», — пишет газета.

Одна из историй, уточняет WSJ, была «похожа на ритуал дедовщины в студенческом братстве, который вышел из-под контроля».

Например, несколько человек рассказали следователям, что много лет назад их посвятили в секретный проект под названием Yankee Blue по изучению инопланетян и предупредили, что если они когда-нибудь обо всем расскажут, то их могут арестовать или казнить.

«Оказалось, что свидетели стали жертвами странного ритуала посвящения. На протяжении десятилетий некоторым новым командирам, назначенным на самые секретные программы ВВС, в рамках вводного инструктажа вручали листок бумаги с фотографией чего-то похожего на летающую тарелку. Этот аппарат описывался как антигравитационный маневрирующий аппарат. <…> Многие так и не узнали, что это была фальшивка», — пишет WSJ.

Следователи выяснили, что такая практика обмана военных со стороны руководства не только началась несколько десятилетий назад, но и, вероятно, продолжается до сих пор. Пока до сих пор нет ясности — то ли это все было своего рода проверкой на лояльность или частью приказа сверху.

Весной 2023 года канцелярия главы Пентагона направила приказ немедленно прекратить эту практику. Однако, как уточняется в материале, «ущерб уже был нанесен».