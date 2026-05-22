Агентство национальной безопасности (АНБ) США выложило в публичный доступ более 300 страниц сверхсекретных документов о связанных с НЛО инцидентах, которые фиксировались с 1960-х годов. Как минимум в восьми случаях на перехват направлялись боевые самолеты. Однажды в воздух были подняты сразу 13 истребителей МиГ, свидетельствуют эти файлы.

Все страницы рассекреченных документов опубликованы и доступны для скачивания на сайте организации Disclosure Foundation. Она заявляет, что именно ее многолетние юридические усилия вынудили АНБ раскрыть эти исторические файлы согласно Закону о свободе информации.

Вместе с тем предоставленные документы содержат обширные купюры и вымарывание, так что оставшиеся строки часто носят фрагментарный характер.

Так, на странице, где говорится о 13 истребителях, помимо буквенно-цифровых внутренних обозначений категоризации, можно прочесть только следующую фразу:

«Реакция истребителей МиГ на НЛО: 13 МиГов преследовали один неопознанный летающий объект».

Большая часть информации на странице по-прежнему засекречена. Не указаны ни место, ни дата произошедшего.

В документах среди прочего встречаются описания объектов с очевидно контролируемым движением и с необъяснимыми физическими характеристиками:

объекты с двумя желтыми огнями, летящие на малой высоте и бесшумно меняющие направление с севера на запад;

вертикально движущийся высокоскоростной объект, излучающий «бело-голубоватый свет» и совершающий «хаотичные повороты»;

НЛО «сферической или дискообразной формы, светящийся ярче солнца и диаметром с половину видимого размера Луны»;

объект в виде вытянутого огненного шара, движущийся с высокой скоростью, который затем «разделился на три огненных шара»;

бесшумный объект со «световым излучением длиной 22 метра, распространяющимся по спирали» и набирающий высоту.

Также по меньшей мере в восьми документах говорится о том, что для перехвата НЛО были задействованы военные самолеты. В отдельных случаях ВВС реагировали на целые группы неопознанных летающих объектов — однажды их было сразу 72, в другой раз — 23.

На многих страницах стоит маркировка TOP SECRET UMBRA. Как поясняет Disclosure Foundation, по исторической традиции к категории «совершенно секретной» относят информацию, несанкционированное разглашение которой может нанести «исключительно серьезный ущерб» национальной безопасности.

UMBRA — это кодовое слово, связанное с особо секретными подразделениями разведки.

По данным Управления по надзору за информационной безопасностью Национального архива США, такие кодовые слова, как Umbra, Talent-Keyhole, Ruff или Gamma в сочетании с маркировкой «совершенно секретно» указывают на сведения, неправомерное разглашение которых особенно опасно для нацбезопасности, независимо от давности документов.

«Важность этого объяснения заключается не в том, что каждая видимая строка доказывает ту или иную теорию об НЛО. Важно то, что правительство США рассматривало некоторые сообщения, связанные с НЛО, как разведывательную информацию чрезвычайной важности», — подчеркивает организация.

О новой партии рассекреченных файлов АНБ стало известно спустя полторы недели после того, как Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа начал официально публиковать «никогда ранее не виданные» широкой общественностью материалы о «неопознанных аномальных явлениях». Документы охватывают период с 1947 года, когда американские власти расследовали предполагаемое крушение НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико, до наших дней.