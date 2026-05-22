В Хакасии около 90 тыс. жителей Черногорска и пригородных поселков Абакана остались без воды из-за прорыва на центральном коллекторе в селе Калинино. Об этом сообщил в MAX замглавы республики Дмитрий Бученик.

О прорыве в ночь на 22 мая сообщила пресс-служба ГУП «Хакасресводоканал». Причиной отключения воды стала авария на самотечном водопроводном коллекторе.

Через 2,5 часа после первой информации предприятие отчиталось, что аварийные бригады определили примерное место «затора».

«Сейчас там работает техника — раскапываем. Как только доберемся до участка — сразу приступим к устранению. Вода появится, как только устраним повреждение», — говорится в публикации во «ВКонтакте».

В ГУП добавили, что подвоз воды организован для больниц и других круглосуточно работающих учреждений.

В работах по устранению аварии задействованы 8 человек и 4 единицы спецтехники. Примерные сроки завершения работ не уточняются.

Накануне аварии, 21 мая, в Черногорске, поселках Расцвет и Тепличный, а также в деревне Курганной на сутки отключали воду.

«Отключение плановое, связанное с подготовкой к отопительному сезону (готовим сани летом, то бишь поздней весной, и ремонтируем сети, насосные станции и сооружения)», — поясняли в «Хакасресводоканале». Технологическое повреждение было выявлено в процессе запуска системы водоснабжения, уточнил Бученик.

Черногорск — второй по величине город республики после ее столицы, в нем проживает более 75 тыс. человек. Он расположен в 16 километрах от Абакана.

Ранее в мае город Бодайбо Иркутской области остался без централизованного водоснабжения из-за аварии на водозаборной станции «Роса». Как сообщил глава района Евгений Юмашев, станцию, расположенную на реке Витим, вытолкало к берегу во время активного ледохода.