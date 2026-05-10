Город Бодайбо (Иркутская область) 10 мая остался без централизованного водоснабжения из-за аварии на водозаборной станции «Роса», которую во время активного ледохода на реке Витим вытолкало к берегу из-за льда и подъема воды. Об этом сообщил мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев.

«Сегодня в городе Бодайбо в ночное время произошла нештатная, аварийная ситуация на станции первого водоподъема “Роса”. Связано с тем, что резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом данной станции на берег. Станция находится частично на берегу», — заявил он.

Он пояснил, что сейчас уровень воды упал, а специалисты предприятия «Тепловодоканал» монтируют временный водовод, чтобы вывести трубы к открытой воде и запустить станцию. По оценке коммунальщиков, на это потребуется несколько часов.

Юмашев призвал граждан не паниковать и запастись водой, купив питьевую в магазинах, а техническую набрав из открытых источников и родников. По информации «Бодайбо сити», уже к утру и днем недорогую бутилированную воду в магазинах почти разобрали, а цены местами выросли с 390-400 рублей за шесть литров до 500 рублей. Для части домов также организовали подвоз питьевой воды.

Исполняющий обязанности директора МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур уточнил, что ночью до 04:30 сотрудники пытались восстановить подачу воды, удлиняя всасывающий патрубок насоса №4. Однако, по его словам, за время работ вода продолжила уходить и запустить систему не удалось, после чего было решено вынести всасывающую трубу на лед.

Телеграм-канал отдельно уточнил, что проблемы возникли не на новой насосной станции, которую только готовят к запуску и планируют ввести в начале июня, а на старой «Росе», от которой город пока зависит полностью.

Это уже не первая крупная коммунальная авария в Бодайбо с начала года. В конце января после промерзания водовода без тепла и воды оставались более 140 домов и две школы. В марте город снова отключали от холодной воды. Кроме того, глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин сейчас находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий.