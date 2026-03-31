В Бодайбо (Иркутская область) произошла коммунальная авария, из-за чего весь город остался без холодной воды. Кроме того, остановлена работа главной котельной, поэтому у многих горожан нет горячей воды и отопления.

«В связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения МУП “ТВК” сообщает о временном отключении холодной воды на территории всего города. В настоящий момент ведутся работы по поиску места утечки. Продолжительность аварийных работ уточняется», — говорится в сообщении городской администрации.

Первый заместитель главы Бодайбинского городского поселения Олег Горин в разговоре с «ИрСити» уточнил, что аварийные бригады уже работают на сетях.

«Где-то на участке водовода появилась значительная утечка воды. Временно приостановили подачу, точнее, снизили давление на сетях холодного водоснабжения. Также приостановили отопление», — сообщил он.

По словам Горина, без тепла остался не весь город, а лишь районы, подключенные к котельной ЦОК 1. «У нас значительная часть многоквартирных домов к ней подключена. В 14 часов будет совещание, на котором будут приняты конкретные меры по решению этой проблемы», — добавил чиновник.

Для Бодайбо это уже не первая серьезная авария в нынешнем году. 30 января из-за промерзания водовода в сорокаградусный мороз встали четыре котельные: без отопления и воды оказались не менее 141 дома и две школы, под угрозой — жизнь и здоровье более 1,3 тыс. жителей.

31 января в городе ввели режим ЧС локального уровня, 6 февраля он был повышен до регионального. Тепло во все дома вернули лишь 21 февраля, работы по восстановлению водоснабжения продолжались еще дольше. Режим ЧС сняли только 16 марта.

В конце февраля стало известно о задержании главы Бодайбинского городского поселения Алексея Ботвина. По версии следствия, Ботвин знал об изношенности водоводов, но за период с декабря 2023 по январь 2026-го не принял мер по устранению нарушений в сфере ЖКХ. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенном в составе группы. 4 марта суд отправил его под домашний арест — до 26 апреля 2026 года.