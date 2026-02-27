В Иркутской области задержали главу Бодайбинского муниципального образования Алексея Ботвина. Об этом сообщила телекомпания «Вести-Иркутск» со ссылкой на собственные источники. В СКР сообщили, что Ботвин обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

29 января в Бодайбо из-за коммунальной аварии, вызванной промерзанием водовода, были остановлены четыре котельные, более 196 домов и две школы остались без тепла и воды. Губернатор Игорь Кобзев объявил режим ЧС регионального значения.

Следственный комитет сообщил, что Ботвин обвиняется в ненадлежащей организации теплоснабжения, в результате чего пострадали 1321 житель Бодайбо. Кроме того, следствие отмечает, что авария произошла из-за того, что вовремя не были приняты меры по модернизации коммунальной инфраструктуры. Ботвина задержали прямо на рабочем месте в здании администрации, пишет Baza.

На ликвидацию аварии было выделено 50 млн рублей. Администрация сообщала, что глава Бодайбинского муниципального образования Ботвин возьмет на себя контроль выполнения технических работ, тогда как мэр Бодайбо Евгений Юмашев будет отвечать за обеспечение соцзащиты населения, в том числе за единовременную материальную помощь пострадавшим в ЧС.

Восстановить отопление в десятках домов смогли только к 19 февраля, но полностью устранить последствия ЧП не удалось до сих пор. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

В феврале RTVI показал репортаж из Бодайбо, где в пострадавших домах продолжают жить без воды после аварии. Люди жаловались, что не могут ни постирать, ни помыться, и что из-за промерзания водопровода квартиры приходится утеплять одеялами. Также жители раскрыли реальные зарплаты в замерзающем городе. По их словам, зарплату в 70 тыс. рублей, которая официально считается средней по Бодайбо, получают лишь в золотодобывающей промышленности, где работают вахтовым методом. Тем временем на «Почте России», например, платят не больше 40 тыс. рублей, и почти все приходится тратить на продукты.

После аварии местный журналист и политолог Павел Степанов, чьи материалы публикует в своем канале администрация МО г. Бодайбо и района, рассуждая о том, на ком лежит ответственность за случившееся, дал понять, что Ботвин не занимался проблемой.

«Город — район? За все отдувается мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев. Но у него так-то только культура и немного социалки, все. Сети — это город и глава Алексей Ботвин, о котором мы вообще не слышим. Хотя проблема с изношенностью сетей была известна давно, но заявок на госпрограммы от города не поступало», — написал он.

Степанов также заявил, что Бодайбо «никто не дает денег» и ему «приходится довольствоваться “лучами добра”», в отличие от получившего после наводнения «щедрую финансовую поддержку» Тулуна.

«Так, 50 миллионов городу Бодайбо выделил сам район в лице Евгения Юмашева. Из них 20 миллионов уже направили на выплаты людям, и средства эти будут возмещаться из области позже. Почему область не выделила сразу деньги на восстановление сетей — неясно», — отметил репортер.

Позднее он повторил свой тезис и высказал мнение, что Ботвину «можно поставить “двойку с минусом”».

«Его нет ни в публичном поле, ни в реальном процессе принятия решений, хотя все котельные и сети находятся в сфере его компетенций. Его полностью и вынужденно заменил на публичном поле и в ЧС Евгений Юмашев», — констатировал журналист.

Выдвинутый «Единой Россией» Алексей Ботвин возглавил Бодайбинское городское поселение в сентябре 2022 года по итогам муниципальных выборов. За него было подано 1235 голосов — 41,75%. На тех же выборах мэр Бодайбо Евгений Юмашев, как говорилось на сайте администрации, «одержал уверенную победу», получив голоса 2458 человек — 55,6%. Он был избран на четвертый срок подряд.