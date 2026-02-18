Депутаты фракции КПРФ призвали Минстрой отреагировать на случаи гибели россиян в результате аварий в жилищно-коммунальной сфере и отчитаться о том, какие меры принимаются для предотвращения трагедий. Такие предложения содержались в проекте протокольного поручения, внесенного в Госдуму 18 февраля (есть в распоряжении RTVI). Однако парламентское большинство во главе с «Единой Россией» заблокировало документ.

Проект протокольного поручения внесли 19 депутатов-коммунистов, в том числе первый замруководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, зампред комитета по региональной политике Михаил Матвеев, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Алексей Куринный.

Авторы инициативы сослались на ежедневные сообщения СМИ «о трагических фактах последствий коррупции, халатности, неэффективного управления жилищно-коммунальной сферой».

В документе перечислены некоторые инциденты, произошедшие с начала февраля в разных регионах России. 4 февраля мужчина погиб в подъезде своего дома на Чертановской улице в Москве из-за прорыва трубы с кипятком. 13 февраля подросток погиб из-за схода снега с навеса над балконом в доме на Щелковском шоссе.

Из-за падения снега и льда с крыш, а также обрушения конструкций под тяжестью неубранного снега погибли прохожие в Нижнем Новгороде, Тамбовской области и Ханты-Мансийском автономном округе, перечисляется в документе.

В Обнинске Калужской области мужчина умер после ожогов, полученных в собственной ванной, когда из крана внезапно полился кипяток. Жители не раз жаловались в управляющую компанию на проблемы терморегулирования, но их игнорировали, указали депутаты.

В Иркутской области три крупных города — Бодайбо, Шелехов и Тайшет — остались без горячей воды и отопления в морозы.

«Общая картина — системный кризис содержания инфраструктуры: коммунальной, социальной, коммерческой. Крыши рушатся, трубы лопаются, наледь убивает — и никто не несет никакой реальной ответственности», — говорится в документе.

Депутаты предложили, чтобы профильный комитет по строительству и ЖКХ запросил у Минстроя сводку о смертельных инцидентах в коммунальной сфере с 2025 года. Также представители КПРФ призвали затребовать у министерства отчет о том, какие меры оно принимает, чтобы предотвратить трагические случаи и повысить эффективность и ответственность управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

«Система ЖКХ — это не только тарифное ограбление. ЖКХ убивает, коллеги. Каждый день — новые трагедии, которые стали прямым следствием коррупции, халатности, развала ЖКХ», — заявил депутат Сергей Обухов, представляя инициативу КПРФ в нижней палате.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) в свою очередь заявила, что запрос коммунистов к Минстрою направлен «не по адресу», поскольку ведомство «не обладает информацией о действиях собственников, отвечающих за содержание» объектов инфраструктуры. Разворотнева предложила не поддерживать документ КПРФ.

В результате 371 депутат, включая всю фракцию «Единой России», не голосовали за проект протокольного поручения.

Обухов по итогам голосования отметил, что Минстрой курирует систему ЖКХ и «должен разбираться с управляющими компаниями, лишать их лицензий, реагировать на тревожную ситуацию в стране».

«„Единая Россия“ покрывает, по сути дела, тех административных убийц, бездельников, неэффективных коррупционеров, бездействие которых приводит к гибели граждан в чрезвычайных условиях зимнего времени, оттепелей и ненастья», — заявил парламентарий.

«Грабительские суммы»: депутаты и ФАС разошлись в оценке завышения тарифов ЖКХ

Накануне фракция «Единой России», под руководством которой находится комитет по строительству и ЖКХ, сообщила, что по ее инициативе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ.

«Формально индексация с 1 января составляет 1,7%. Все, что выше этого уровня, — предмет детальной проверки. Когда в отдельных регионах граждане видят рост в полтора—два раза, это не статистика — это сигнал к немедленной реакции», — написал в своем телеграм-канале глава комитета Сергей Пахомов.

По словам депутата, рост тарифов ЖКХ является «главной новостью» в России, а «платежка остается самым чувствительным документом для людей».

«Предел тарифной нагрузки для граждан практически исчерпан. Сейчас задача — не повышать, а наводить порядок: усиливать контроль, повышать прозрачность и защищать людей от необоснованных начислений», — заключил Пахомов.

Лидер «Справедливой России» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов рассказал, что ему лично и коллегам поступают «тысячи обращений от возмущенных граждан, получивших январские квитанции за ЖКУ с грабительскими суммами». В этой связи он выразил недоумение, почему глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что «никаких изменений тарифов нет».

Шаскольский сказал главе правительства, что, кроме корректировки стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за повышения НДС, «никаких других изменений с 1 января нет». «Возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребленной электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов», — добавил он.

«Люди смотрят в платежки и видят одну картину, а господин Шаскольский смотрит в свои бумажки и видит совсем другое», — подчеркнул Миронов.

Он высказал мнение, что «наша элита» существует в «параллельной России», где показатели инфляции, бедности, количества коммунальных аварий и тарифы ЖКХ в разы ниже, чем в действительности.

Как считает депутат, в сфере ЖКХ этот диссонанс проявляется наиболее ярко и подводит к радикальному выбору: либо продолжать закрывать глаза на реальность и отмахиваться от проблем, «либо признать, что ситуация в ЖКХ вышла из-под контроля, население грабит коммунальная мафия, и это требует оперативных, жестких и даже чрезвычайных мер».