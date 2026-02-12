Резкий рост коммунальных платежей — это «однозначно эксцесс», а не ситуация, которую нужно воспринимать как обыденность, заявил RTVI научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он напомнил, что в России существуют запреты и лимиты на ежегодное повышение счетов, поддержав решение ФАС начать проверку по ситуации с тарифами.

«Это однозначно эксцесс, потому что у нас существуют запреты, лимиты на ежегодное повышение счетов. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть и разбираться с каждым случаем максимально внимательно. Хочу напомнить, что у нас есть органы жилищных инспекций, которые уполномочены проверять начисления, в том числе. В большинстве городов даже есть отделы, которые проверяют правильность этих начислений», — сказал эксперт.

Рыбальченко отметил, что когда «в полной мере заработает электронная система ЖКХ и будет единая информационная система», то всех этих историй с огромными счетами можно будет избежать, потому что все данные будут проверяться автоматически.

«То есть ни одна управляющая компания, ни один поставщик ресурсов не смогут повышать стоимость свыше лимита, просто потому что им этого не даст система. Поэтому, думаю, осталось не так много времени, когда мы будем чувствовать себя максимально защищенными», — добавил он.

Собеседник RTVI также поддержал действия Федеральной антимонопольной службы, которая начала проверку в некоторых регионах России по поводу обоснованности роста тарифов на электричество, тепло, газ и воду.

«Абсолютно правильно, потому что существует тарифное регулирование. Нужно внимательно посмотреть, что они включили в свои новые тарифы, не началось ли там какое-нибудь баловство, как раньше, когда в тарифы пытались включить гостиницы, детские лагеря и так далее, то есть соответствующая социальная инфраструктура работала за наш с вами счет. Вот здесь, конечно, надо внимательно посмотреть», — пояснил Рыбальченко.

По его словам, резкое повышение тарифов не приведет к ухудшению благосостояния или к тому, что люди начнут брать больше кредитов, поскольку для небогатых слоев населения платежи за ЖКХ субсидируются.

«Мы должны понимать, что ровно на сколько возрастет платеж — ровно на столько же для малообеспеченных слоев населения увеличат субсидии. Потому что у нас существует барьер, больше которого вы платить не можете. Приведу простой пример. В Москве вы просто физически не сможете потратить на платежи за ЖКХ больше 10% своих доходов. Потому что как только вы начнете расходовать больше 10% своих доходов — тут же включится механизм субсидий, который начнет субсидировать вам ваши доходы. А согласитесь, 10% доходов — это все-таки не та величина, которая заставит человека идти в банк за кредитами. Поэтому с точки зрения платежей за ЖКХ россияне защищены абсолютно», — сказал он.

Однако, продолжил специалист, в разных регионах этот процент может колебаться: «где-то это 10%, где-то — 12%, но самый большой процент — это 22%». Но и это «не катастрофа», добавил Рыбальченко.

«То есть человек не сможет потратить на свои расходы ЖКХ больше, чем 22% дохода. Тут же включится механизм субсидий. Поэтому однозначный ответ — нет, люди не пострадают», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Абзацу», что когда появляются долги по ЖКУ, то у управляющей компании появляется судебный приказ, который можно оспорить в течение 10 дней. Далее управляющая компания вправе подать в суд и, если она выиграет дело, то судебные приставы по закону могут «удерживать до 50% от суммы после вычета налогов».

«Если денег нет или их мало, приставы могут прийти описывать имущество. Но забрать могут не все: холодильник, плиту, одежду и предметы первой необходимости трогать, вероятно, не будут. Зато могут изъять телевизор, второй компьютер или автомобиль», — уточнил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что с 31-го дня просрочки начинают начисляться пени. Издание отмечает, что долг свыше 30 тыс. рублей может привести к запрету на выезд за границу, а приставы вправе арестовать банковские счета должника, а к основному долгу добавятся еще и судебные издержки, что увеличит сумму к оплате.

Коммунальные тарифы в России в январе 2026 года выросли на 1,7%, а с 1 октября текущего года подорожают повторно, причем в некоторых регионах рост достигнет 22%. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

За последнее время в СМИ и соцсетях публикуется множество жалоб россиян на резко увеличившиеся счета за ЖКХ, которые в некоторых регионах выросли почти в два раза и выше.

Чаще всего претензии поступали от жителей Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей, а также Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Кроме того, с ростом цен на холодную воду могли столкнуться те, кто не пользуется счетчиками — коэффициент оплаты для них удвоился с 1,5 до 3. Такую меру ввели для борьбы с махинациями, одна из которых — проживание в доме большего числа граждан, чем зарегистрировано.

На фоне этого ФАС начала проверки тарифов на электроэнергию, тепло, воду, канализацию и газ после повышения НДС с 20% до 22% в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Позднее они пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии.

«Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%», — отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «практика разбора обращений граждан на прямой линии научила предметно разбираться с каждым случаем», и добавил, что власти будут мониторить ситуацию.