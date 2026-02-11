Спикер Госдумы Вячеслав Володин в закрытой части пленарного заседания подверг ЛДПР «разгромной критике в язвительной форме» за предложение повысить цены на услуги управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил источник RTVI.

«Володин под аплодисменты зала подверг депутатов ЛДПР разгромной критике в язвительной форме за предложение на комитете по ЖКХ от ЛДПР повысить цены на услуги управляющих компаний в ЖКХ», — рассказал собеседник RTVI.

Председатель палаты парламента в начале заседания «зашел с того, что тема роста тарифов ЖКХ находится на первом месте по обращениям в Госдуму, а тут ЛДПР предлагает такую инициативу», отметил источник.

«В ходе обсуждения фракция ЛДПР отреклась от своих депутатов и сказала, что против роста цен на услуги управляющих компаний, говорили, что это не мнение фракции, а конкретных депутатов», — добавил он.

Ранее широкий резонанс получило предложение депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Кошелева на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ с участием министра строительства Ирека Файзуллина.

Депутат подчеркнул, что управляющие компании (УК) сейчас не могут менять цены на свои услуги. По его словам, УК сталкиваются с последствиями налоговой реформы, которая повысила НДС до 22%, и теперь большинство из них обязаны платить этот налог.

Однако, продолжил он, реформа не учла, что управляющие компании, в отличие от обычных розничных или оптовых продавцов, не могут изменить цену из-за новых налоговых правил и по закону у них нет других источников уплаты налогов, кроме средств, полученных от граждан. Это означает, что им придется либо снижать качество услуг, либо сокращать их объем.

Кошелев сообщил, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который учтет новое регулирование и позволит УК взимать НДС сверх установленной платы.

«Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг», — отреагировал Файзуллин.

Позднее Володин на пленарном заседании заявил, что среди обращений граждан первое место занимает тема необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги.

«Позиция всех депутатов Государственной Думы: надо брать тарифы под особый контроль. И мы в связи с этим приняли решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу, потому что региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно. Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов», — сказал он.

Спикер напомнил, что распоряжением правительства утверждены индексы изменения платы за коммунальные услуги — с 1 января повышение по регионам составило 1,7% и связано с ростом НДС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о расширении полномочий ФАС в части контроля за тарифообразованием, а также об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов.

Ранее Baza сообщила, что россияне начали получать квитанции с резко выросшими платежами за коммунальные услуги после пересчета тарифов ЖКХ с начала года. По данным телеграм-канала, жалобы на сильно растущие тарифы поступают из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители сообщают о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам.

Например, по информации Baza, в в Санкт-Петербурге за апартаменты в 46 кв. м счет пришел на 20 тыс. рублей, хотя в ноябре сумма составляла 16 тыс. Жители Покрова во Владимирской области также сообщают о росте — за двухкомнатную квартиру квитанция пришла на 14 тыс. (вместо обычных 10 тыс.), тарифы на отопление и холодную воду выросли почти вдвое. Во Владивостоке жительница частного дома получила счет только за электричество на 46 тысяч рублей против декабрьских 24 тысяч.

Федеральное правительство утвердило индексацию тарифов ЖКХ на 2026 год с первого января в среднем на 1,7%. Однако уже с октября в ряде регионов рост будет двузначным. Лидером станет Ставропольский край с увеличением на 22%, за ним следуют Дагестан — 19,7%, Тамбовская область — 17,5%, Тюменская область — 17,2% и Северная Осетия — Алания — 16,3%. В Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, а в Севастополе — 13,8%. Управляющие компании объясняют происходящее переходом в МосОблЕИРЦ и «доначислениями», однако Министерство жилищно-коммунального хозяйства Москвы и Московской области сообщило, что смена расчетного центра не является основанием для повышения платы за содержание жилья.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о проверке тарифов на коммунальные услуги. Это решение было принято после того, как в СМИ появились публикации о повышении тарифов, а граждане начали обращаться с жалобами.

Проверки тарифов на электроэнергию, тепло, воду, канализацию и газ после повышения НДС с 20% до 22% уже начались в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, позднее они пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии.

«Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%», — говорится в заявлении.