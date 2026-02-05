Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») 5 февраля направит вице-премьеру Марату Хуснуллину обращение с предложением предоставить пенсионерам и многодетным семьям рассрочку оплаты отопления на срок до шести месяцев. Копия письма есть в распоряжении RTVI. По мнению парламентария, эта мера позволит россиянам избежать долгов на фоне роста платежей за ЖКУ.

«Зимой люди получают квитанции с суммами, которые объективно не могут оплатить сразу. Особенно это касается пенсионеров и многодетных семей. Мы предлагаем простой и справедливый механизм — рассрочку, чтобы люди не загонялись в долги из-за отопления и могли спокойно оплачивать коммунальные услуги без угрозы штрафов и задолженностей. Такая мера позволит снизить социальную напряженность, предотвратить рост долгов по ЖКХ и привести систему оплаты отопления в соответствие с принципами социальной справедливости», — сказал Гусев.

В письме депутат указал, что в его адрес приходит значительное количество обращений граждан, которые «выражают озабоченность резким ростом стоимости коммунальных услуг по отоплению, поступлением квитанций об оплате с непомерно высокими суммами и невозможностью своевременно расплатиться с поставщиками коммунальных услуг в установленные сроки».

Парламентарий отмечает, что это свидетельствует об остроте и актуальности проблемы роста платежей в отдельные месяцы отопительного периода.

Действующее законодательство, продолжил Гусев, предусматривает два способа оплаты такой услуги — в течение отопительного периода либо равномерно в течение всего календарного года.

Однако на практике первый способ «создает значительные финансовые затруднения для социально уязвимых категорий граждан», отмечается в документе, поскольку размер платежа увеличивается в зависимости от фактического объема потребленной тепловой энергии или установленного норматива потребления.

«Это создает крайне напряженную ситуацию для пенсионеров и многодетных семей, которые с учетом ограниченного размера пенсий и социальных пособий не могут равномерно распределить возросшие расходы на коммунальное обслуживание», — отмечает Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что законодательство России предусматривает широкий спектр механизмов социальной защиты, включая предоставление льгот, субсидий и выплат в области ЖКХ, однако существующие меры поддержки не в полной мере решают проблему большого роста расходов на ЖКУ в отдельные месяцы отопительного периода. Это приводит к тому, что отдельные категории россиян могут оказаться в долгах, добавляет депутат.

В связи с этим Гусев предложил вице-премьеру рассмотреть возможность рассрочки оплаты тепла для многодетных семей и пенсионеров: она должна быть предоставлена на срок до шести месяцев, пропорционально каждому месяцу отопительного сезона. При этом граждане смогут в любой момент полностью оплатить услугу без ограничений.

Это, по его мнению, позволит «предотвратить возникновение задолженности по коммунальным платежам среди социально уязвимых слоев населения».

Напомним, власти одобрили рост тарифов на ЖКУ с 2026 года. Так, с 1 января платежи в среднем увеличатся на 1,7% по стране, а с 1 октября ожидается более заметное подорожание, размеры которого будут отличаться в зависимости от региона:

Ставропольский край (примерно 22%);

Дагестан (19,7%);

Тамбовская область (17,5%).

Хакасия, Чукотка, Бурятия (8-9%);

Москва (15%);

Санкт-Петербург (14,6%).

Помимо общего ограничения на повышение платежей за ЖКУ, с 1 октября в некоторых регионах вводятся дополнительные допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов, что позволяет местным властям увеличивать тарифы выше установленного предела.

Накануне депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что в конце декабря обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением не начислять пени за ЖКХ людям, которым задерживают зарплату, пенсию или пособие.

«Ситуация не фантастическая, особенно по нынешним временам, когда с экономикой не так ладно. Тем более что подобный мораторий уже вводился во времена коронабесия. Ответ пришел из Минстроя. Мораторий чиновники вводить отказались», — отметил он.

При этом, продолжил Делягин, в министерстве напомнили, что должники могут получить рассрочку, «если начисленный потребителю размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превысит более чем на 25% размер платы за аналогичный расчетный период прошлого года».

В других случаях гражданам следует договариваться с поставщиками услуг, подчеркнули в ведомстве. Там напомнили о существующих льготах в этой области и отметили, что считают излишним введение моратория на пени за коммунальные услуги для граждан при задержке зарплат.