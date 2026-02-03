Жители многоквартирных домов, которые столкнулись с недостаточным прогревом батарей в отопительный сезон, имеют право на перерасчет и компенсацию расходов на отопление, заявил Life.ru эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь. Он посоветовал фиксировать проблемы и обращаться в управляющую компанию.

Эксперт напомнил, что по правилам предоставления коммунальных услуг температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов. При подозрении, что отопление работает не как положено, Бондарь советует измерить температуру, причем лучше всего в центре комнаты.

Если удалось зафиксировать температуру ниже допустимого показателя, следует сразу же обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и записать номер заявки, пояснил он.

«Холод в доме может нести реальный риск для здоровья, особенно для детей и пожилых людей», — предупредил Бондарь.

По словам эксперта, УК обязана назначить визит специалиста не позднее чем через два часа с момента звонка жильца, если не назначено другое время. Если представитель УК не придет в установленные сроки для составления акта, жильцы могут сделать это самостоятельно. Как рассказал Бондарь, документ служит основанием для перерасчета оплаты за отопление.

Если УК не может решить проблему, следует обратиться в Роспотребнадзор или в Государственную жилищную инспекцию, добавил эксперт. В результате управляющую компанию могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей на некачественные услуги. Помимо прочего через суд можно потребовать возместить убытки — расходы на покупку обогревателя или лекарств от простуды.

«Причина холода может быть разной: проблема в самом доме или, например, в котельной. Но отвечать перед вами должна организация, которая получает деньги за услугу», — заключил эксперт.

17 января на центральной котельной №2 в подмосковном Чехове произошла авария, которая привела к отключению теплоснабжения в сотнях зданий, в том числе жилых. По данным Baza, около 4 тыс. человек остались без отопления.

Глава округа Михаил Собакин писал в своем телеграм-канале, что в городе развернуты оперативный штаб и пункты обогрева, а в подъездах устанавливаются тепловые пушки. Прокуратура Московской области сообщала, что восстановить подачу отопления удалось в 65 зданиях лишь к полудню 18 января.