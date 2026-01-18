Жильцы около 100 домов в подмосковном Чехове мерзнут после снижения температуры отопления из-за утечки на теплотрассе. Им выдают обогреватели, а в подъездах устанавливают тепловые пушки, сообщил глава округа Михаил Собакин.

Коммунальная авария на центральной котельной №2 в Чехове произошла 17 января около 15:50 и привела к отключению теплоснабжения в сотнях зданий, включая многоквартирные дома и социальные объекты: школы, детские сады и гимназии.

По данным Baza, без отопления и горячей воды остались 4 тыс. местных жителей. Канал отмечает, что на ремонт подстанции, где произошла авария, за последние три года потратили свыше 8 млн рублей и еще больше планируют вложить в 2026 году.

Хронология событий

Об утечке Собакин написал в своем телеграм-канале вечером 17 января. Предполагалось, что после выявления места аварии участок локализуют и запустят котельную. Работы, по его словам, должны были завершиться до 19:50, однако к этому времени утечку так и не обнаружили.

В 19:47 Собакин сообщил, что в городе развернуты оперштаб и пункты обогрева, в подъездах устанавливаются тепловые пушки, а местным жителям выдадут обогреватели. В 21:02 в Чехов прибыл министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Утром 18 января Собакин сообщил о запуске котельной и старте подачи отопления в многоквартирные дома. Он уточнил, что параллельно работы продолжаются на центральных тепловых пунктах 8 и 13.

«Ввиду сложности производимых работ они займут более 5 часов», — предупредил он.

Как пояснили в управлении ЖКХ Чехова, этот процесс «технологически сложный, не терпящий спешки во избежание возникновения дополнительных инцидентов». Последнее сообщение в телеграм-канале ведомства — о том, что срок выполнения работ в очередной раз продлен — до 16:30.

Собакин принес извинения за сложившуюся ситуацию и поблагодарил жителей за терпение и понимание, а коммунальные службы — за помощь. Одной из пенсионерок глава округа лично принес обогреватель.

Реакция местных жителей и органов

Под постами главы округа люди продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды и отопления. «Мы замерзаем!» — пишут они. Местные жители также обращаются к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Многострадальный город Чехов опять на связи. Несколько десятков домов снова без отопления и горячей. У нас авария за аварией», — возмущается одна из горожанок.

Тем временем на аварию обратила внимание прокуратура Московской области: она проводит проверку по факту случившегося. По данным ведомства, в результате в результате аварии без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения. К полудню 18 января, уточнили в прокуратуре, удалось запустить отопление в 65 зданиях.

В январе 2024 года жители Чехова тоже жаловались, что во многих домах в течение трех суток нет электричества, тепла или других коммуникаций.

«Власти объясняют это наплывом туристов и “аномальными” морозами!» — отмечала местная жительница Евгения в беседе с MSK1.RU.

Еще более тяжелая ситуация сложилась в тот же период в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске: из-за прорыва на теплотрассе температура в квартирах местных жителей опустилась до 16 градусов. Губернатор Подмосковья пояснял, что виновником стала компания, на территории которой находится котельная.

В те же дни в январе 2024 года в Раменском районе жители остались без отопления и электроснабжения из-за поломки трансформаторов, в Солнечногорском — из-за аварии на электроподстанции, в Химках — из-за сгоревшего трансформатора.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в беседе с RTVI заявлял, что для предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимо национализировать инфраструктуру теплоснабжения. По его словам, частные инвесторы не вкладывают в ее развитие достаточного объема средств и не могут «отвечать перед населением за то, что происходит».