Прокуратура Московской области начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями теплоснабжения многоквартирных домов в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как говорится в сообщении, городские и районные прокуроры оценят деятельность ресурсоснабжающих организаций, «в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения». Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел.

«Прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы», — добавили в ведомстве.

Спят в шубах

В последние дни в Подмосковье зафиксированы перебои с подачей тепла и электричества. СМИ сообщали, что в Раменском районе это случилось из-за поломки трансформаторов, в Солнечногорском — из-за аварии на электроподстанции. В Химках из-за сгоревшего трансформатора более 100 домов остались без тепла и света, замерзли водопровод и канализация.

Жители микрорайона Климовск в Подольске с 4 января остаются без отопления и горячей воды из-за прорыва на теплотрассе от котельной патронного завода.

Источник MSK1.RU на предприятии рассказал, что 4 января прорвало основной котел. Его пытались запустить утром 5 января, однако линию в центре города тоже прорвало — пока аварию устраняли, котел не могли наполнить. После того как котел снова наполнили, он лопнул. Когда его отремонтируют, неизвестно. Источник сообщил, что специалисты запустили «маленький котел».

Жители Климовска вышли на пикет с требованием включить тепло. Они рассказали, что температура в их домах упала до 10°C. Жильцы одного из домов на Юбилейном проспекте в Химках сообщили, что спят в шубах и пуховиках.

«Уже двое суток никакого отопления в доме нет, я спала в шубе, обложившись бутылками с горячей кипяченой водой. Перебои в отоплении всю неделю, тепла мы не видели уже давно», — пожаловалась местная жительница.

Мороз как причина

Местные власти, в свою очередь, объяснили коммунальные проблемы аномальным похолоданием, пишет «Осторожно, Москва».

«В такие аномальные морозы большую нагрузку испытывает и вся система электроснабжения <…> Причина — в резко возросшем потреблении. Многие на период новогодних праздников уехали за город, и система просто не всегда справляется с нагрузкой», — утверждает глава Солнечногорска Константин Михальков.

«Из-за сильных морозов в населенных пунктах Домодедово и всего Подмосковья происходят отключения электричества. Чаще всего — в коттеджных поселках, из-за большой нагрузки на действующую сеть.

Жильцы домов, в которых установлено электрическое отопление, включают множество приборов, что превышает выделенную мощность», — пояснили в домодедовской администрации.